Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 13-19 января

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 13 по 19 января.

Овен

Решение серьезных финансовых вопросов, заранее намеченное на эти дни, нужно перенести на другое время: вместо ожидаемой прибыли они могут принести убыток, что будет неожиданно, а потому особенно обидно.

Телец

От риска в профессиональных и финансовых вопросах в эти дни необходимо воздержаться – благородным делом, как его принято называть, он точно не станет, а вот к материальным потерям точно может привести.

Близнецы

Складываются благоприятные условия для любых финансовых операций: можно подписывать серьезные договора и заключать важные сделки – все они довольно быстро принесут солидные дивиденды.

Рак

Финансовое благосостояние будет напрямую зависеть от расположения непосредственного начальства, поэтому необходимо сделать все возможное для того, чтобы презентовать ему себя с лучшей стороны.

Лев

Не стоит принимать важные решения: в случае ошибки, вероятность которой, увы, никак нельзя исключать, можно будет потерять серьезные профессиональные позиции, денежные выплаты, а с ними и деньги.

Дева

Пошатнувшееся материальное положение удастся поправить, дав согласие заняться деятельностью, которая станет для представителей знака новой, но весьма перспективной – не стоит бояться смелого шага, он себя оправдает.

Весы

Звезды не рекомендуют доверять посторонним людям, даже если они будут просить о помощи: скорее всего, они окажутся всего лишь мошенниками, играющими на жалости благородных представителей знака.

Скорпион

Время подходит для работы над проектами, которые по причине особой сложности долгое время находятся в режиме ожидания: самое время их оттуда извлечь и взять в работу – результат превзойдет все ожидания.

Стрелец

Время идеально подходит для благотворительности, которая станет не только богоугодным, но и очень выгодным делом: запущенный представителями знака бумеранг добра, очень быстро вернется обратно.

Козерог

Время благоприятно для решительных действий в финансовой сфере: тем, кто давно подумывал о том, чтобы перейти на более высокооплачиваемую работу или приступить к реализации важного проекта, стоит поторопиться.

Водолей

Подписывая важный договор, необходимо внимательно изучить текст документа, особенно тот, который напечатан мелким шрифтом: именно там кроются "сюрпризы", которые могут в корне поменять смысл соглашения.

Рыбы

В важные финансовые документы может вкрасться небольшая, но досадная ошибка, поэтому лучше перенести подписание договоров и оформление сделок на другое, более благоприятное в этом смысле, время.

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