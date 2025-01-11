Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 13-19 января

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.
Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 13 по 19 января.
Овен
Решение серьезных финансовых вопросов, заранее намеченное на эти дни, нужно перенести на другое время: вместо ожидаемой прибыли они могут принести убыток, что будет неожиданно, а потому особенно обидно.
Телец
От риска в профессиональных и финансовых вопросах в эти дни необходимо воздержаться – благородным делом, как его принято называть, он точно не станет, а вот к материальным потерям точно может привести.
Близнецы
Складываются благоприятные условия для любых финансовых операций: можно подписывать серьезные договора и заключать важные сделки – все они довольно быстро принесут солидные дивиденды.
Рак
Финансовое благосостояние будет напрямую зависеть от расположения непосредственного начальства, поэтому необходимо сделать все возможное для того, чтобы презентовать ему себя с лучшей стороны.
Лев
Не стоит принимать важные решения: в случае ошибки, вероятность которой, увы, никак нельзя исключать, можно будет потерять серьезные профессиональные позиции, денежные выплаты, а с ними и деньги.
Дева
Пошатнувшееся материальное положение удастся поправить, дав согласие заняться деятельностью, которая станет для представителей знака новой, но весьма перспективной – не стоит бояться смелого шага, он себя оправдает.
Весы
Звезды не рекомендуют доверять посторонним людям, даже если они будут просить о помощи: скорее всего, они окажутся всего лишь мошенниками, играющими на жалости благородных представителей знака.
Скорпион
Время подходит для работы над проектами, которые по причине особой сложности долгое время находятся в режиме ожидания: самое время их оттуда извлечь и взять в работу – результат превзойдет все ожидания.
Стрелец
Время идеально подходит для благотворительности, которая станет не только богоугодным, но и очень выгодным делом: запущенный представителями знака бумеранг добра, очень быстро вернется обратно.
Козерог
Время благоприятно для решительных действий в финансовой сфере: тем, кто давно подумывал о том, чтобы перейти на более высокооплачиваемую работу или приступить к реализации важного проекта, стоит поторопиться.
Водолей
Подписывая важный договор, необходимо внимательно изучить текст документа, особенно тот, который напечатан мелким шрифтом: именно там кроются "сюрпризы", которые могут в корне поменять смысл соглашения.
Рыбы
В важные финансовые документы может вкрасться небольшая, но досадная ошибка, поэтому лучше перенести подписание договоров и оформление сделок на другое, более благоприятное в этом смысле, время.
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