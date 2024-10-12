Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 14-20 октября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 14 по 20 октября.

Овен

В случае финансовых трудностей стоит обратиться за помощью к близким людям – родным или друзьям, а вот брать кредит в банке нежелательно: с его возвратом могут возникнуть проблемы.

Телец

Значительное усиление умственных и интеллектуальных способностей даст возможность взяться за новый – серьезный и потенциально выгодный – проект, который позволит преуспеть в карьере и хорошо заработать.

Близнецы

Необходимо тщательно анализировать информацию, которая будет поступать с самых неожиданных сторон: взятые факты окажутся важными и полезными в работе, что, в свою очередь, скажется на заработной плате.

Рак

Время благоприятно для получения новых знаний, которые в ближайшее время понадобятся представителям знака в работе: они помогут обойти конкурентов, которые, как известно, не дремлют.

Лев

Велика вероятность, что кто-то из окружающих обратится за материальной помощью: если будет возможность ее оказать, не стоит отказывать – сделанное другому человеку добро обязательно вернется бумерангом.

Дева

Время не подходит для решения важных профессиональных задач – это окажется пустой тратой времени и сил, а неудача, который – с большой долей вероятности –приведет к снижению зарплаты.

Весы

Профессиональный и финансовый успех в эти дни ждет тех, кто заранее составит подробный «производственный» план и будет ему следовать: в противном случае важные проекты останутся нереализованными.

Скорпион

До важной профессиональной – и финансовой – цели осталось буквально пару шагов, но не стоит спешить: нужно пройти этот отрезок пути с особой осторожностью, чтобы не испортить результаты долгой работы.

Стрелец

Приступая к воплощению в жизнь смелых идей, необходимо продумать все возможные действия, чтобы последующая работа оказалась максимально действенной и эффективной – в том числе, и в финансовом отношении.

Козерог

В работе над новыми – перспективными с финансовой точки зрения – проектами очень важна информация, которая в это время звезды будут посылать в достаточном количестве: необходимо накапливать ее.

Водолей

Легко стать жертвой мошенника, поверив на слово человеку, который будет обещать золотые горы за незначительные действия: о своем легкомыслии спустя некоторое время придется пожалеть.

Рыбы

Получив неплохие деньги за работу, неплохо подумать о том, чтобы сделать небольшие накопления – вполне возможно, что в ближайшее они понадобятся для того, чтобы достойно отпраздновать радостное событие.

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