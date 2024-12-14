Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 16 по 22 декабря

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 16 по 22 декабря?

Овен

Неожиданную прибыль важно потратить с умом: например, купить вещи, о которых представители знака давно мечтали, но не могли себе их позволить – перед праздниками можно потратить чуть больше.

Телец

Дела, за которые придется взяться в это время, должны быть поистине грандиозными – только так на них удастся хорошо заработать, что в преддверии зимних каникул лишим никак не будет.

Близнецы

Преуспеть в профессии – как в карьерном, так и в финансовом отношении – смогут только те, кто будет тщательно готовиться к работе над каждым проектом – импровизация из-за большого риска ошибок не пройдет.

Рак

Время, когда можно позволить себе долю риска в решении финансовых вопросов, но – до определенного предела: главное – вовремя остановиться, в противном случае вместо прибыли можно получить убыток.

Лев

Нежелательно принимать участие в сомнительных финансовых предприятиях, даже если они будут казаться привлекательными: риск, с которым они связаны, окажется неоправданным.

Дева

Свободное от основной работы время звезды настоятельно советуют посвятить своему хобби: оно может стать бюджетообразующим занятием, отодвинув в сторону главный вид деятельности

Весы

Решение серьезных финансовых вопросов, даже если оно было намечено заранее, лучше перенести на другое время – например, на январь, когда все праздники – и связанное с ними легкомыслие – останутся позади.

Скорпион

Неделя, несмотря на финал года, может стать стартовой площадкой для удачного старта нового дела или бизнеса: начинания этого времени при любых условиях обречены на успех, в том числе, и финансовый.

Стрелец

Крупные денежные выплаты, которые вполне вероятны на этой неделе, желательно потратить на подарки к праздникам – звезды советуют вам приобрести их заблаговременно, не откладывая на последние дни.

Козерог

Деньги, которые накопили представители знака к финалу года, звезды советуют потратить на важное приобретение, которое крайне необходимо им для работы – например, новый мощный компьютер.

Водолей

Может выпасть удачный шанс воплотить в жизнь серьезный профессиональный проект, который уже в новом году принесет более чем солидные дивиденды – не стоит его упускать.

Рыбы

Нежелательно оперировать крупными денежными суммами – велик риск серьезных потерь, о которых придется долгое время сожалеть, зато мелкие покупки – например, сувениры "под елочку" обещают быть удачными.

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