Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 17-23 февраля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 17 по 23 февраля?

Овен

Нежелательно делиться своими профессиональными планами даже с теми коллегами, которые кажутся достойными доверия: велика вероятность того, что они присвоят себе чужую идею, воплотят ее в жизнь

Телец

Время благоприятно для деловых переговоров – достигнутые в результате договоренности позволят организовать успешный совместный бизнес и заработать вполне приличные деньги.

Близнецы

Представителям знака необходимо делиться с нуждающимися в помощи людьми тем, что имеют сами: как известно, рука дающего не оскудевает, вот и сейчас все, что они отдадут другим, очень быстро вернется к ним.

Рак

В течение недели можно время от времени устраивать себе небольшие, но приятные праздники, что станет отличной инвестицией в хорошее настроение, а это в наше время уже немаловажно.

Лев

Удачными окажутся финансовые операции, в которых необходимо будет свести дебет с кредитом: представителям знака легко удастся соблюсти баланс, заплатить по всем «зависшим» счетам и навести лоск в документах.

Дева

От предложения легкой и непыльной работы, с которой может обратится малознакомый человек, лучше отказаться, какую бы привлекательную зарплату за нее не обещали – скорее всего, она окажется аферой.

Весы

Время, когда возможны неожиданные – а потому особенно приятные – денежные выплаты, среди которых окажутся позабытые гонорары, на которые представители знака давным-давно махнули рукой.

Скорпион

Профессиональные планы с серьезными финансовыми перспективами смогут осуществить только те, кто будет действовать не наобум, а по заранее составленному и тщательно продуманному плану.

Стрелец

Можно подписывать важные договора и совершать серьезные сделки – финансовые операции любого рода в это время окажутся на редкость успешными, главное, поторопиться, не упустить важный шанс.

Козерог

Время благоприятно для воплощения в жизнь нового проекта – он будет буквально обречен на финансовый успех: прежде всего, вышесказанное коснется представителей творческих профессий.

Водолей

Звезды не рекомендуют отвлекаться от профессиональной деятельности для того, чтобы передохнуть: в это время необходимо работать за двоих, тогда и зарплату можно будет получить за троих.

Рыбы

Время не подходит для финансовых операций любого масштаба: слишком велик риск столкнуться с мошенниками, после чего банковский счет может обнулиться, а кошелек – опустошиться.

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