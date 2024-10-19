Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 21 по 27

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 21 по 27 октября?

Овен

Велика вероятность стать жертвой финансовых мошенников – обезопасить себя от них можно проявив дисциплинированность и собранность: необходимо максимально внимательно отнестись к своим тратам.

Телец

Не стоит соблазняться предложениями получить большой доход, ничего для этого не сделав: как известно, бесплатный сыр лежит только в мышеловке, в которую мошенники часто заманивают доверчивых людей.

Близнецы

К крупным денежным поступлениям, которые вероятны в это время, необходимо относиться бережно: можно промотать деньги, которые уже завтра понадобятся для важной покупки.

Рак

На этой неделе может выпасть редкий и шанс воплотить в жизнь серьезный профессиональный проект, который уже в самом недалеком будущем принесет более чем солидные дивиденды.

Лев

Неделя, когда нежелательно оперировать крупными денежными суммами – слишком велик риск серьезных потерь, о которых придется долгое время сожалеть, а вот мелкие сделки окажутся успешными.

Дева

Время, когда нельзя ленится и отлынивать от своих профессиональных обязанностей, это может привести к тому, что более проворные коллеги обойдут на повороте – желательно ускориться в своих действиях.

Весы

На работе главное – не отвлекаться от основного занятия, переключаясь на второстепенные, те, кому удастся справиться с этой задачей, смогут рассчитывать на солидное финансовое вознаграждение.

Скорпион

Не стоит никому отказывать в помощи – в том числе, и финансовой – важно вспомнить о том, что не «оскудеет рука дающего»: деньги, отданные тем, кто в них нуждается, очень быстро вернутся в многократно увеличенном объеме.

Стрелец

Тем, кто давно подумывает о том, чтобы сменить род деятельности вообще или место работы в частности, желательно – в виде альтернативы – рассмотреть свое хобби – бюджетообразующее занятие.

Козерог

Предложение поработать над серьезным проектом поначалу может напугать большим объемом работ, но, несмотря на это, на него необходимо ответить согласием – оно окажется выгодным в финансовом отношении.

Водолей

Время благоприятно для финансового риска, но только в том случае, если его последствия будут тщательно просчитаны, а иначе лучше остаться без прибыли, чем впоследствии подсчитывать досадные убытки.

Рыбы

Выплаченную в это время крупную сумму денег желательно потратить на крупную и важную покупку – например, бытовую технику или гаджет – смартфон или компьютер – взамен морально устаревших.

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