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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 23-29 декабря

Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 23-29 декабря

Финансовый гороскоп на неделю / Фото: Credits

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас. 

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – 23-29 декабря. 

Овен 

Время неблагоприятно для любых активных финансовых действий: нежелательно начинать новый бизнес и приступать к реализации проектов – ничего путного из них не получится – скорее, наоборот. 

Телец 

В это время представителям знака можно брать кредиты: что бы они ни решили приобрести – новую квартиру или загородный дом, покупка окажется на редкость удачной, так что не стоит упускать свой шанс. 

Близнецы 

Время благоприятно для решения любых финансовых вопросов: можно – и нужно – открывать банковские счета и депозиты, подписывать серьезные контракты и заключать важные сделки: все они принесут прибыль. 

Рак 

Несмотря на начало праздничных каникул, приступать к реализации серьезных проектов, которые рассчитаны на длительную перспективу и солидный доход: главное, тщательно к ним подготовиться. 

Лев 

Можно осуществлять любые – даже самые смелые – финансовые операции. Как известно, Фортуна любит тех, кто не боится рисковать, поэтому в это время она будет приветствовать смелые действия. 

Дева 

Удачу – в том числе, и финансовую – сулят те проекты, которые связаны с творчеством., даже если они не имеют отношения к профессии представителей знака - креативный подход будет полезен в любой работе. 

Весы

Не самое удачное время для бизнеса и, соответственно, получения прибыли, даже если речь идет всего лишь о зарплате – возможны разного рода проволочки, так что стоит подумать о «подушке» безопасности. 

Скорпион 

Время благоприятно для переговоров с начальством – особенно если его целью является повышение заработной платы: накануне праздников оно будет особенно доброжелательно и щедро не только на обещания. 

Стрелец 

Нежелательно растрачивать имеющиеся средства на вещи, в приобретении которых нет неотложной необходимости. Нет, до тотальной экономии речь, к счастью, не идет, но доля разумной сдержанности точно не помешает. 

Козерог 

Не стоит соглашаться на выполнение несложной работы, за которую при этом обещают очень хорошо заплатить: скорее всего, в «выгодном» предложении есть подвох, который незаметен на первый взгляд. 

Водолей 

Можно – и нужно – продолжать работу над воплощением в жизнь своей мечты, которая долгое время казалась недостижимой целью, сейчас же обстоятельства для такой работы сложатся самым благоприятным образом.

Рыбы 

К поставленной цели необходимо идти уверенно и напористо, не обращая внимания на препятствия, в противном случае, удача – в том числе и финансовая – уплывет к тем, кто, кто не сомневается в своих силах. 

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