Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 24 февраля – 2 марта

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 24 февраля по 2 марта.

Овен

От предложения легкой и несложной работы, с которой может обратится малознакомый человек, лучше отказаться: какие бы приятные выплаты за нее ни обещали они – с большой долей вероятности – окажется аферой.

Телец

Не стоит принимать важные профессиональные решения: в случае ошибки вероятность можно будет потерять как серьезные профессиональные позиции, так и солидные денежные сбережения, а это особенно обидно.

Близнецы

Время благоприятно для покупки или продажи недвижимости: в первом случае удастся подобрать идеальный вариант, во втором – найти покупателя, который даст за продаваемый объект цену, превосходящую изначальную.

Рак

Приступая к реализации нового финансового проекта, нужно взвесить свои силы: их должно хватить на продолжительную дистанцию, в противном случае велика вероятность остаться и без работы, и без денег.

Лев

Несмотря на стабильность материального положения, доля разумной экономии не помешает – она даст возможность собрать сумму денег, необходимую для важной – и дорогостоящей - покупки.

Дева

Новые идеи, которые появятся у представителей знака, необходимо рассматривать и продумывать план их осуществления: впоследствии они принесут серьезные профессиональные и финансовые результаты.

Весы

Необходимо обратить внимание на карьерные и финансовые возможности, которые откроются в это время: поначалу они могут показаться несерьезными, поэтому их легко не заметить и упустить.

Скорпион

Любые финансовые сделки этого времени буквально обречены на успех, но особенно удачными окажутся подписанные на этой неделе контракты: в самое ближайшее время они принесут солидные дивиденды.

Стрелец

Необходимо остерегаться мошенников: обмануть представителей знака попытаются как совершенно незнакомые, так и – что особенно обидно – близкие и родные люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию.

Козерог

Не стоит проецировать старый – негативный – опыт на новые обстоятельства материального свойства: если когда-то работодатель не заплатил представителям знака, это не значит, что ситуация повторится.

Водолей

Не стоит доверять посторонним людям, которые будут просить о помощи: скорее всего, они окажутся мошенниками, играющими на жалости тех, кто, как представители этого знака, сочувствует чужой беде.

Рыбы

Время, когда возможны неожиданные, потому особенно приятные, денежные выплаты, можно – и нужно – потратить их с удовольствием на то, что давно является мечтой, которая до сих пор была недостижимой.

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