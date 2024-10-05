Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 7 по 13 октября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 7 по 13 октября.

Овен

На нынешней неделе представителям знака можно не только приступать к реализации новых проектов, но и возвращаться с тем, что были отложены на время: финансовый успех ждет как первые, так и вторые.

Телец

Помешать представителям знака добиться серьезных профессиональных – и, как следствие, финансовых – успехов помешают пустые разговоры, которые они склонны будут вести – звезды рекомендуют от них отказаться.

Близнецы

Авантюры, цель которых – получить солидную сумму денег, ничего при этом не делая, обречены на провал, поэтому нужно заниматься тем, что принесет пусть и меньшие, но стабильные средства, а не рисковать.

Рак

Стоит с благодарность принять подарок, который представителям знака преподнесет испытывающий к ним нежные чувства человек: мало того, что он дорогой, так еще и станет для них притягивающим деньги талисманом.

Лев

Несмотря на широту натуры представителей знака, на наступающей неделе им рекомендуется ограничить траты: покупки в большинстве случаев пополнят запасы хлама, так что деньги лучше поберечь.

Дева

Совершая финансовые операции любой степени сложности, нужно прислушиваться ни к разуму, который будет подталкивать к тщательным расчетам, а к внутреннему голосу – ему надо просто поверить на слово.

Весы

Секрет профессионального – и финансового – успеха на этой неделе заключается в организованности и дисциплинированности: составив подробный план действий, не стоит отступать от него ни на шаг.

Скорпион

Не стоит торопиться с воплощением в жизнь любых финансовых сделок, включая даже самые незначительные: с большой долей вероятности действия могут оказаться ошибочными, а этого лучше избежать.

Стрелец

В сложной материальной ситуации, возможной в это время, не стоит рассчитывать только на себя – нужно, не стесняясь, попросить помощи у друзей и коллег: они с готовностью ее окажут.

Козерог

Можно проводить любые деловые переговоры, целью которых является финансовая прибыль, – партнеры с готовностью пойдут навстречу и выполнят любую просьбу, особенно если общение будет неформальным.

Водолей

Необходимо проанализировать профессиональные способности своих подчиненных: возможно, кто-то из них плохо выполняет свои обязанности, а это негативно сказывается на финансовом положении всего коллектива.

Рыбы

Неделя благоприятна для серьезных покупок – от крупной бытовой техники до автомобиля и даже недвижимости: любое приобретение окажется удачным и будет служить представителям знака долгие годы.

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