Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 18-24 декабря

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 18 по 24 декабря?

Овен

Деловые переговоры, даже если партнеры займут непримиримую позицию, нужно вести в спокойном режиме, без категорических высказываний, тогда удастся достичь договоренности, в том числе и финансовой.

Телец

Чем активнее – и продуктивнее – представители знака будут работать, тем больше им удастся заработать, поэтому нужно справиться с природной ленью и ударно поработать – к празднику деньги лишними не станут.

Близнецы

Решая финансовые вопросы, необходимо руководствоваться не расчетом и соображением разума, а подсказками внутреннего голоса – именно он позволит выбрать единственно верный способ хорошо заработать.

Рак

Финансовое положение будет на редкость стабильным, поэтому в праздники можно ни в чем не отказывать ни себе, ни близким – кстати, тем, кто еще не запасся подарками, нужно поторопиться.

Лев

Успешными станут мелкие финансовые сделки и договоры, причем чем незначительнее окажется их масштаб, тем больше в результате удастся заработать – они будут более выгодными, чем крупные проекты.

Дева

Нельзя ничего давать взаймы – причем это касается не только денег, но и личных вещей: на этой неделе это может привести к неприятным последствиям – например, перекрыть идущий сверху денежный поток.

Весы

В любых действиях финансового характера представителям знака необходимо проявить уверенность – если они по привычке будут колебаться из стороны в сторону, их доход оставит желать лучшего.

Скорпион

Удача будет сопутствовать представителям знака в решении всех финансовых вопросов, поэтому не только можно, но и нужно приступать к реализации максимально перспективных в денежном отношении проектов.

Стрелец

Стрельцы могут рассчитывать на удачу в любых вопросах, касающихся недвижимости: им удастся максимально выгодно сдать или продать старое или, наоборот, снять или приобрести новое жилье.

Козерог

Время благоприятно для подписания договоров, рассчитанных на длительную перспективу: на мгновенную выгоду от них рассчитывать не приходится, но со временем они принесут солидную прибыль

Водолей

Принимая решение относительного сложившейся финансовой ситуации, необходимо обращать внимание на знаки, которые в большом количестве будет посылать Вселенная – это поможет сделать правильный шаг.

Рыбы

Преуспеть в профессиональном – и финансовом – отношении помогут старые связи: столкнувшись с трудностями на этом пути, имеет смысл обратиться за помощью к тем своим знакомым, которым по силам ее оказать.

Читайте также: