Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 3-9 марта

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 3 по 9 марта?

Овен

Можно – и нужно – проводить деловые переговоры, цель которых – не только достижение договоренностей по важным профессиональным вопросам, но и получение приличной финансовой прибыли.

Телец

Решая важные финансовые вопросы, не стоит торопиться: спешка вообще плохой союзник, а уж в таких случаях – особенно, поэтому желательно все хорошо просчитать и обдумать.

Близнецы

Из-за большого риска стать жертвой мошенников от любых финансовых операций лучше отказаться: какой бы ни была сумма вынужденной потери, она – в любом случае – окажется досадной, так что стоит поостеречься.

Рак

Время благоприятно для решительных действий в профессиональной сфере: тем, кто давно собирался перейти на новую работу с куда более серьезной зарплатой, можно писать заявление об уходе со старой.

Лев

От риска в финансовых вопросах, к которым почувствуют непреодолимую тягу представители знака, в это время лучше отказаться: он вряд ли оправдает себя, так что ак бы впоследствии о нем не пожалеть.

Дева

Можно приступать к работе над проектами, которые – в силу своей сложности или трудоемкости – были отложены на некоторое время: теперь же благоприятное время для них пришло.

Весы

Выбирая профессиональные задачи для реализации, представителям знака важно видеть перспективу своей работы – тогда она будет ладиться, а результат – в том числе, и финансовый – превзойдет все ожидания.

Скорпион

Звезды настоятельно советуют представителям знака заняться благотворительностью: разумеется, это необходимо сделать всегда, но на этой неделе ростки доброты упадут на особенно плодотворную почву.

Стрелец

Финансовый успех принесут только те проекты, которые окажутся связанными с материальным благополучием самих представителей знака и их семьи – например, ремонтом или занятиями ребенка в спортивной секции. Козерог

Занимаясь работой, нельзя отвлекаться на сопутствующие, но бесполезные занятия в виде перекуров или разговоров с коллегами, иначе профессиональной – и финансовой удачи – увы, не видать.

Водолей

От любых финансовых операций на этой неделе следует отказаться – успехом они вряд ли увенчаются, поэтому не стоит рисковать своими материальными ресурсами без крайне на то необходимости.

Рыбы

В финансах на наступающей неделе недостатка не предвидится, главное – распорядиться поступающими денежными выплаты с умом, потратив их на действительно важные и нужные для представителей знака вещи.

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