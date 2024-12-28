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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 30 декабря – 5 января

Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 30 декабря – 5 января

Финансовый гороскоп на неделю / Фото: Credits

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас. 

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 30 декабря по 5 января?

Овен 

Начатые в то время проекты вряд ли принесут профессиональный и финансовый успех, поэтому желательно посвятить неделю подведению итогов и составлению перспективных планов на будущее. 

Телец 

Важно помнить старое правило, согласно которому деньги любят счет: планируя праздничные траты, все-таки не стоит выходить за рамки своего бюджета, впоследствии придется долго его восстанавливать. 

Близнецы 

Время благоприятно для улаживания разнообразных финансовых вопросов: любые денежные операции, осуществленные в этот период, в самое ближайшее время принесут солидные финансовые поступления. 

Рак 

Прежде чем что-то купить, необходимо хорошо подумать, есть ли в нем необходимость, в противном случае любое – даже незначительное - приобретение окажется неоправданной и досадной тратой денег,

Лев 

Новые идеи, которые в эти дни придут вам в голову, потребуют к себе пристального внимания: при всей кажущейся фантастичности они окажутся не только перспективными, но и финансово выгодными 

Дева 

Прежде чем ответить на серьезное профессиональное предложение, сулящее карьеру и финансовую выгоду, необходимо, хорошо подумать, давать согласие или нет – возможно, лучше все оставить как есть. 

Весы 

К финансовым сделкам, возможным на этой неделе, необходимо относиться с максимальной осторожностью – слишком велика вероятность стать жертвой аферистов или мошенников, а это приведет к потере средств. 

Скорпион 

Время, когда звезды не только не отговаривают от разумного риска, но и рекомендует его – главное, чтобы он был оправданным, в противном случае вместо приобретения, можно получить убыток. 

Стрелец 

Представителям знака рекомендуется задуматься о творчестве как о второй – а, возможно, и первой, – профессии, которая будет приносить куда более солидный доход, чем их нынешнее занятие. 

Козерог 

Приступая к реализации нового финансового проекта, представителям знака необходимо тщательно взвесить свои силы: главный критерий – их должно хватить на продолжительную – стайерскую – дистанцию. 

Водолей 

Главным условием успешной работы – и, как следствие, повышенной зарплаты – станет умение сосредоточиться на одной, самой главной, цели и работать только на ее достижение, не отвлекаясь на посторонние занятия.

Рыбы 

На манну небесную в финансовом отношении – как, впрочем, и в любом другом – в это время рассчитывать не приходится, поэтому, чтобы получить желаемый результат, придется хорошо поработать. 

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