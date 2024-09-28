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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 30 сентября по 6 октября

Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 30 сентября по 6 октября

Финансовый гороскоп на неделю / Фото: Credits

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас. 

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 30 сентября по 6 октября. 

Овен 

Любые финансовые сделки на этой неделе окажутся успешными, поэтому не стоит треть времени даром – необходимо действовать: подписывать договора, заключать сделки, совершать крупные покупки. 

Телец 

Решая серьезные вопросы материального характера, можно обращаться за советом к родным, особенно тем, кто старше по возрасту: их богатый жизненный опыт позволит даже убытки превратить в доходы. 

Близнецы 

Не стоит приниматься за решение важных финансовых вопросов, если нет стопроцентной уверенности в том, что они сложатся благополучно – от риска будет мало пользы, так что прибегать к нему не стоит. 

Рак 

От серозных покупок – даже если они были запланированы заранее – на этой неделе лучше отказаться: велика вероятность выбрать не самый удачный вариант, который, к тому же, может оказаться бракованным. 

Лев 

Время благоприятно для составления финансовых и бизнес-планов на будущее – они, в случае исполнения, окажутся удачными, а вот для их воплощения в жизнь нынешняя неделя не предназначена. 

Дева 

Время для воплощения в жизнь идей, которые обещают серьезную материальную прибыль, еще не пришло, а вот подготовиться к ним нужно уже сейчас, главное – предусмотреть все возможные последствия. 

Весы 

Нежелательно начинать общий бизнес с неприятным представителям знака человеком – дела все равно не пойдут на лад, а значит, вместо прибыли придется довольствоваться убытками, что вряд ли кого-то порадует. 

Скорпион 

К предложению заработать нужно отнестись с максимальным вниманием – оно действительно может принести хороший доход, вот только вкладывать в новый проект деньги не стоит – велик риск их потерять. 

Стрелец 

С удовлетворением чьей-либо просьбы о помощи торопиться не следует – сначала нужно убедиться в том, что человек, который с ней обратился, действительно нуждается в содействии. 

Козерог 

Не стоит принимать важные решения, имеющие непосредственное отношение к финансам, под влиянием эмоций: они затуманят не только разум, но и интуицию, поэтому окажутся ошибочными и приведут. 

Водолей 

В течение недели важно работать, не распространяясь о своих планах – со словами уйдет необходимая для работы энергия, а это сразу же скажется на зарплате – нетрудно понять, что она очень быстро уменьшится. 

Рыбы 

Прежде чем осуществлять какие-либо финансовые операции, необходимо тщательно просчитать все возможные последствия и только сделав вывод о безопасности сделки можно ставить под ними визу. 

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