Финансовый гороскоп на октябрь 2025 года / © Credits

Напряженный аспект Юпитера и Меркурия 1 октября вскрывает противоречия в вопросах распределения ресурсов, совместных ресурсов, семейного бюджета и финансовых обязательств перед другими людьми, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

3 октября Венера в Деве соединяется с Нисходящим Лунным Узлом, открывая пространство для глубокого пересмотра финансовых привычек. В этот день могут проявиться старые модели обращения с деньгами — те, что давно утратили эффективность, но все еще влияют на выбор. Незакрытые обязательства, долги, решения, принятые из чувства долга или страха — все это всплывает и требует завершения. Осознанный отказ от устаревших стратегий дает возможность выстроить новую финансовую систему — более зрелую, свободную и соответствующую текущим ценностям.

С 6 октября, когда Меркурий входит в Скорпион, начинается период глубокой аналитики. Это время, когда стоит пересматривать контракты, вести переговоры, заниматься инвестициями и наследственными вопросами. Речь становится острой, проницательной, и именно это помогает докопаться до сути финансовых проблем.

Полнолуние в Овне 7 октября может стать точкой принятия значимых решений или моментом финансового выбора: вложиться, выйти из убыточного проекта, закрыть кредит, подтолкнуть к инвестициям или началу нового дела.

8 октября Венера в секстиле с Юпитером приносит облегчение: появляется возможность договориться, получить поддержку, проявить щедрость. Это хороший день для покупок, вложений, получения бонусов или подарков. Финансовая энергия становится мягче, позволяя почувствовать радость от простых вещей.

В середине месяца открываются новые перспективы: неожиданные предложения, партнёрства, инвестиции. С 14 октября Венера входит в знак Весы, и начинается период гармонизации в деловой сфере, благодаря готовности к компромиссам. Аспекты с ретро Плутоном и Ураном 14 и 15 октября могут принести неожиданные финансовые возможности, возврат долгов, появление инвестора. Это время, когда деньги приходят через красоту, эстетику, справедливость и баланс. Возможны выгодные сделки, особенно с людьми из прошлого, которые возвращаются не случайно.

Венерианская энергия в Весах помогает находить баланс и заключать выгодные сделки. Это благоприятное время для переговоров, юридических вопросов, урегулирования споров. Те, кто работает в сфере искусства и творчества, медицины, а также в юридической и дипломатической сферах, могут рассчитывать на рост.

Однако вторая половина октября принесет и кризисы: напряжение накапливается, всплывают скрытые конфликты, возможны внезапные расходы или потери. Сильные эмоции могут подтолкнуть к необдуманным покупкам, рискованным шагам или конфликтам из-за денег. Но именно в этом огне рождаются новые решения. Через кризис открывается путь к освобождению от старых страхов и к поиску ресурсов внутри себя.

17 октября Солнце в напряжении с Юпитером способствует преувеличениям. Амбиции могут оказаться выше реальных возможностей. Желание показать масштаб и блеск способно исказить картину и подтолкнуть к неверным тратам. Энергия этого дня подталкивает к размаху, но чрезмерный оптимизм способен привести к перегрузке и ошибкам. Важно сохранять трезвый взгляд на дела и не брать на себя обязательств, которые окажутся неподъемными.

Во второй половине октября важно быть реалистом и грамотно распределять силы и финансы. Чрезмерное стремление к росту и признанию может обернуться завышенными ожиданиями и просчетами. Не стоит хвататься за все сразу — лучше сосредоточиться на главном и не расходовать ресурсы впустую.

С 18 по 23 октября — опасный период, когда соединение Лилит, Марса и Меркурия в Скорпионе может привести к вспышкам конфликтов, разоблачениям, ревности к чужим успехам. В финансовой сфере это время, когда вскрываются скрытые мотивы, тайные желания, подавленные страхи. Возможны кризисы, но именно они дают шанс на очищение и освобождение от внутренних ограничений.

Новолуние в Весах 21 октября предлагает перезапустить отношения, основой которых является денежный интерес. Там, где есть честность и гармония, появится свежий импульс для роста. А все, что держится лишь на видимости и красивых словах, постепенно потеряет силу.

Это новолуние в Весах словно проверяет партнерские договорённости на прочность. Те, что выдерживают испытание правдой, оживут и укрепятся. Те же, что основаны на обмане или неравновесии, исчезнут без следа.

22 октября Нептун возвращается в Рыбы, и тема иллюзий, вдохновения и разочарований вновь становится актуальной. Возможно, придётся переосмыслить свои мечты о богатстве, источники вдохновения и способы получения дохода. Это время, когда вера в финансовую стабильность проходит проверку на подлинность.

С вхождением Солнца в Скорпион 23 октября, начинается сезон трансформации. Все лишнее и поверхностное уходит, финансовые решения требуют глубины и взвешенности. В сфере денег и ресурсов важно смотреть в корень, действовать осознанно и без масок. Здесь выигрывают не те, кто способен к честному выбору и трансформации.

24 октября гармоничный аспект Юпитера и Меркурия возвращает ясность мышления. Хороший день для стратегического планирования, консультаций, подписания договоров, восстановления доверия и оформления важных документов. Особенно удачны сделки с иностранцами, переписка, переговоры.

С 25 по 27 октября — пик активности Лилит и Марса в Скорпионе. Энергия страсти и конфронтации мешает продуктивной работе. Многие люди склонны к резким действиям в этот период, конфликтам, но за ними — шанс освободиться от старых обид, страхов и эмоционального груза, связанного с деньгами. Важно не поддаться разрушительным импульсам, а направить энергию на трансформацию негатива в полезную энергию.

28 октября Марс в тригоне с Юпитером приносит прилив уверенности и решительности. Отличное время для запуска новых проектов, особенно тех, которые связаны с зарубежными партнерами. Это аспект победителей, готовых преодолеть любые преграды.

29 октября Меркурий входит в знак Стрельца, и мысли становятся позитивнее, свободнее, шире. Появляется желание говорить о больших целях, мечтать громче, строить амбициозные планы. Финансовые стратегии расширяются, но важно не терять связь с реальностью.

Ретро Плутон в секстиле с Меркурием 30 октября завершает месяц осознанием: кризисы пройдены не зря. Они открыли двери к личностному росту, помогли найти новые опоры и расширили горизонты понимания. Октябрь проверяет нас на способность сохранять внутреннее равновесие в водовороте событий и именно это становится основой зрелой финансовой устойчивости.