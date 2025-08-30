Финансовый гороскоп на сентябрь 2025 года / © Credits

Возвращение Сатурна в Рыбы (1 сентября) запускает кармические уроки, связанные с долгами, обязательствами и финансовыми иллюзиями. Все, что было построено на зыбкой основе, начнет шататься и рушиться, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

2 сентября Меркурий в Деве помогает увидеть реальную картину: где утечки денег, что стоит оптимизировать, какие проекты нуждаются в пересмотре. Это идеальное время для ревизии бюджета, строгого учета и упорядочивания дел.

Но уже 4-6 сентября квадрат Юпитера с Марсом может провоцировать рискованные действия: желание инвестировать или тратить столкнется с отсутствием прочного фундамента. Важно не гнаться за «быстрыми прибылями», иначе цена ошибки окажется выше выгоды. Здесь работает стратегия шахматиста: ждать, наблюдать, просчитывать.

7 сентября открывается коридор затмений лунным затмением в Рыбах поднимает темы прошлого. Могут вернуться старые долги, забытые обязательства, незавершенные финансовые проекты. Это кульминация, когда иллюзии рассеиваются, а правда становится очевидной.

13-14 сентября соединение Солнца с Меркурием помогает принять осознанные решения, преодолеть панику и действовать логично. Эти дни хороши для подписания документов, переговоров, запуска долгосрочных стратегий.

14 сентября — срединная точка между двумя затмениями. День сложный, поскольку выявляются проблемы, могут возникнуть сожаления об упущенных возможностях. Но именно поэтому приходит осознание, куда на самом деле стоит направить ресурсы, чтобы они работали в интересах будущего.

15-16 сентября гармоничный аспект Марса и Венеры создает пространство для сотрудничества и финансового партнерства. Возможны выгодные сделки, совместные проекты, примирение после конфликтов. Хорошее время для восстановления баланса между «хочу» и «могу».

18 сентября Меркурий в Весах в оппозиции к Нептуну может дать финансовую путаницу — не стоит заключать сомнительные сделки или доверять обещаниям без гарантий. Лучше подождать несколько дней.

19 сентября большой воздушный тригон открывает мощный канал для идей и интеллектуальных проектов. Это время для запуска стартапов, образовательных инициатив, онлайн-бизнеса. Особенно благоприятны сферы, связанные с коммуникациями и технологиями.

Когда Венера, планета ценностей, удовольствий и материального благополучия, 19 сентября войдет в знак Девы, энергия в финансовой сфере заметно изменится. Если в предыдущем транзите акцент мог быть на щедрости, роскоши или желаниях «побаловать себя», то теперь наступает время разума, расчета и трезвой оценки.

Деньги начинают тратиться осознаннее. Появляется стремление покупать только то, что действительно необходимо, без излишеств и импульсивных трат. Отличный период для наведения порядка в бюджете: составление списков расходов, оптимизация счетов, пересмотр долговых обязательств.

Этот транзит учит видеть истинную ценность в простых, полезных и надежных вещах. Финансовый успех приходит через умение быть бережливым, собранным и точным.

Венера в Деве благоволит вложениям в здоровье, образование, инструменты для работы и повседневные нужды. Все, что повышает эффективность и качество жизни, оправдает себя. Но лучше этим заняться после 22 сентября.

20 сентября Венера в квадрате к Урану поднимает вопросы неожиданных расходов или нестандартных инвестиций. Может прийти внезапный шанс заработать — но и риск потерять велик. Важно сохранять гибкость и не привязываться к привычным сценариям.

21 сентября солнечное затмение в Деве станет точкой перезапуска и закроет осенний сезон затмений. Финансовые стратегии, построенные на хаосе, разрушатся. Но именно это даст шанс выстроить более устойчивую основу. Все лишнее уйдет, останется только то, что имеет реальную ценность.

С 22 сентября энергия меняет ритм: Марс начинает транзит по Скорпиону, что дает глубину и решимость. Транзит открывает иные дороги, помогает изменить способ действия на более эффективный и увидеть то, что раньше было вне поля зрения. Марс в Скорпионе способствует развитию психической силы, дает способность к глубинной перестройке. Он помогает трансформировать существующее положение вещей, избавиться от навязанных шаблонов.

А Солнце в Весах включает тему равновесия — в 21:20 (gmt+3) 22 сентября наступает третья кардинальная точка года — осеннее равноденствие. Солнце — центр осознания. Перемещаясь по знаку Весы в наше дневное светило символизирует поиск баланса, света, ясности и внутреннего равновесия. Оно освещает все, к чему прикасается, и в тригоне — усиливает потенциал других планет.

Важные решения стоит принимать только после этого дня, ведь кардинальные даты всегда приносят резкий поворот в делах, смену профессии, стратегии или способа заработка.

Последняя неделя сентября под влиянием большого воздушного тригона Солнце-Уран-Плутон, откроет новые горизонты. Он объединяет три планеты, каждая из которых несет уникальную силу, и делает это в воздушных знаках, отвечающих за мышление, идеи, коммуникацию и движение сознания.

Завершение месяца станет очень ярким и запоминающим. После затмений, разворотов и напряженных аспектов, наконец-то можно перевести дыхание, осознать, ради чего все происходило, и сделать шаг в новую реальность.

Сентябрь 2025 — это время неожиданных идей, инсайтов, озарения, которые помогут увидеть будущее направление. Особенно удачны инвестиции в обучение, технологии, творчество, психологию и исследовательские проекты. Главный урок: финансы требуют зрелости и честности. Все иллюзорное рассыплется, а все, что построено на ясности и ценностях, получит шанс на рост.