Финансовый гороскоп на январь 2026 года / © Credits

Реклама

Особенно сильные дни:

с 6 по 13 января: аспекты соединения Меркурия, Марса, Солнца и Венеры в Козероге

В это время усиливается стремление к ясности, порядку и стратегическим шагам. Материальная энергия уплотняется и становится направленной. Возникает желание навести финансовую дисциплину, пересмотреть планы, укрепить фундамент будущих доходов. Это дни, когда решения принимаются твёрдо, а действия приобретают долгосрочный смысл. Всё, что вы начинаете в этот период, имеет потенциал работать на вас весь год.

с 24 по 31 января: аспекты соединения Марса, Солнца, Меркурия, Венеры, Плутона в Водолее

Здесь энергия меняет направление: открывают пространство для перемен и обновлений, инновациям, новым форматам заработка. Это время смелых идей, нестандартных решений, технологических проектов и финансовых прорывов. Плутон добавляет глубину и трансформацию, помогая отказаться от старых схем и перейти на новый уровень эффективности.

Реклама

Финансовая сфера оживает, наполняется идеями, новыми возможностями, свежими подходами. Это период, когда можно выйти за рамки привычного, попробовать новые инструменты, внедрить технологии и сделать шаг, который меняет траекторию развития.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

3 января полнолуние в Раке добавляет эмоциональный оттенок: всплывают темы безопасности, накоплений, семейных расходов. Это момент, когда хочется закрыть старые обязательства, освободить пространство и почувствовать финансовую опору под ногами — и самое важное, что возможности для этого действительно появляются. Обстоятельства складываются так, что можно завершить давние вопросы, навести порядок в бюджете и сделать шаг к уверенному материальному благополучию.

9 и 10 января приносят напряжение между желаемым и возможным. Оппозиции с ретро Юпитером могут вызвать сомнения в планах или временные задержки, но именно через такие моменты приходит понимание, что стоит пересмотреть, а что — укрепить. Это не препятствия, а корректировка курса.

Реклама

14 января Меркурий вновь сталкивается с Юпитером, и финансовые вопросы требуют внимательности: документы, договорённости, цифры — всё лучше перепроверить.

Но уже 15 января энергия меняет направление: Венер при поддержке Сатурна и ретро Урана открывает двери для выгодных возможностей и помогает увидеть правильный путь. Это дни, когда обстоятельства складываются удивительно удачно — мир будто подталкивает к верному шагу.

16 и 17 января финансы окрашиваются вдохновением. Секстиль Венеры и Нептуна поддерживает творческие проекты, работу с эстетикой, психологией, искусством. Интуиция становится надёжным инструментом, и решения принимаются легко, почти без усилий.

С 17 января, когда Венера переходит в Водолей и соединяется с Плутоном, начинается глубокое обновление финансовой стратегии. Появляется желание выйти за рамки привычного, попробовать новые форматы заработка, внедрить технологии, изменить подход к деньгам. Это время смелых, но продуманных шагов.

Реклама

18 января новолуние в Водолее усиливает этот импульс: месяц открывает окно для новых проектов, особенно связанных с инновациями, онлайн‑платформами, нестандартными идеями. Соединение Марса и Меркурия в Козероге помогает действовать чётко и уверенно.

19 и 20 января — дни, когда усилия дают ощутимый результат. Гармоничные аспекты Меркурия и Марса с Сатурном и Ураном создают редкое сочетание стабильности и свежих возможностей. Это время продуктивных переговоров, важных решений, стратегического планирования.

20 января приносит мощный сдвиг: Венера соединяется с Плутоном, а Солнце и Меркурий переходят в Водолей. Финансовая сфера переходит в фазу активного развития: формируются новые подходы, возможности и точки роста.

С 18 по 22 января Сатурн и ретро Уран вновь образуют гармоничный аспект и могут вернуть темы апреля 2025 года, давая шанс завершить их благополучно или вывести на новый уровень.

Реклама

21 и 22 января энергия смягчается: Марс в секстиле с Нептуном поддерживает творческие профессии, вдохновляет на проекты, где важны эмпатия, эстетика, помощь людям.

22 января соединение Меркурия с Плутоном делает мышление глубоким и точным. Это дни, когда можно принимать судьбоносные финансовые решения, менять стратегию, пересматривать подход к заработку, обсуждать вопросы общих денег или совместного владения имуществом.

С 23 января начинается новый этап: Марс входит в знак Водолея, и формируется трансформирующий стеллиум — Марс, Меркурий, Венера, Солнце и Плутон. До конца месяца в материальных делах процессы ускоряются, наполняется идеями, возможностями, движением. Это время, когда смелость и нестандартность становятся ресурсом.

27 и 28 января соединение Плутона с Марсом усиливает волю и решимость. Можно сделать шаг, который меняет финансовую траекторию — главное действовать осознанно.

Реклама

29 января Венера соединяется с Меркурием, и месяц завершается ясностью: договорённости складываются легко, решения принимаются уверенно, а финансовые вопросы находят гармоничное завершение. Также находятся способы приумножить накопления или выгодно инвестировать имеющиеся ресурсы.

Январь в финансовой сфере ощущается как месяц, который выстраивает новую архитектуру будущего. Первая половина задаёт ритм дисциплины и продуманности: деньги требуют внимательного отношения, чёткого планирования и готовности укреплять фундамент. В это время важно не спешить, а выстраивать стратегию шаг за шагом, опираясь на реальные ресурсы и долгосрочные цели. Каждое действие, даже самое небольшое, работает на создание устойчивой системы, которая будет поддерживать вас в течение года.

Вторая половина месяца приносит движение, идеи и обновление. Финансовые процессы ускоряются, появляются нестандартные решения, новые направления и возможности для роста. Январь завершается ощущением, что горизонты расширяются. Мы видим больше вариантов, чувствуете больше свободы в выборе и готовы пробовать то, что раньше казалось слишком смелым. Это время, когда внутренние решения и внешние обстоятельства начинают работать в унисон, открывая путь к более уверенной и перспективной финансовой траектории.