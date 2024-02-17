Гардероб Близнецов: астролог рассказал, какую одежду выбирать, чтобы угодить звездам

Близнецы – первый знак стихии Воздуха и подвижного креста Зодиака. Ведут активную и насыщенную жизнь, легко приспосабливаются к любой обстановке. Близнецы видят взаимосвязь между несовместимыми вещами, мыслят парадоксально, могут часто оказываться в двойственных ситуациях.

Управителем Близнецов является Меркурий – нейтральная планета, связывает между собой ЯНские и ИНЬские принципы и отвечает за коммуникации, прием, передачу информации и энергии. Проявления Меркурия зависят от того, с какой планетой он находится в аспекте, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Представители знака Близнецы – интеллектуально одаренные личности, с веселым характером и темпераментным любопытством. Интересные собеседники, с ними никогда не бывает скучно. Способны легко устанавливать контакты со множеством разноплановых людей, но стараются избежать любой ответственности. Далеко не всегда готовы углубляться в отношения, поэтому связи обычно поверхностны.

В общении с близким окружением Близнецы бывают несерьезны, не умеют хранить тайны, а их шутки, часто бестактны. Быстро удовлетворяют свое любопытство, переключают внимание на новую порцию информации, которой щедро делятся с другими. Влюбчивы, переменчивы во мнении, могут менять свое отношение несколько раз в день. Если чего-то не понимают или чему-то не верят, становятся агрессивными и ни за что не признают свои ошибки. Скорее, обыграют ситуацию так, чтобы не выглядеть глупо в разговоре.

Для Близнецов жизненно необходимо постоянно заниматься каким-то делом, суетливы, склонны придумывать себе проблемы на ровном месте, вносят беспокойство и детский энтузиазм в любое мероприятие. Обладают большой эрудицией и богатым словарным запасом, любят выступать перед публикой с пламенными речами, всегда находят выход из любого затруднительного положения.

Среди рожденных под знаком Близнецов много журналистов и критиков, писателей, переводчиков, блогеров, посредников и риелторов, помощников, специалистов по рекламе и продвижению услуг. Поскольку быстро теряют интерес к делу, часто не доводят начатое до конца, занимаются несколькими делами одновременно. Поэтому Близнецы не эффективны в долгосрочных проектах, но весьма продуктивны как создатели стартапов. Главное, чтобы работа была связана с самыми разными вещами и явлениями, поездками, знакомствами, познанием нового.

Близнецы в тратах непостоянны, могут легко спустить большую сумму денег на понравившуюся вещь, что делает их материальное положение весьма нестабильным. Но обычно ни о чем не сожалеют, быстро перестраиваются и не фиксируются на промахах, находят выход из безвыходной ситуации. Если Близнецы разовьют в себе самодисциплину и будут последовательны в выполнении поставленных задач, смогут достичь высоких целей и социального положения.

Близнецы легки на подъем, им жизненно необходимы долгие пешие прогулки на свежем воздухе, велосипедная езда, скандинавская ходьба, йога. Поэтому одежду и обувь обычно выбирают удобную, не сковывающую движение и без намека на сексуальность. Образ вечного подростка, стремящегося познать мир, идеально подходит представителям этого знака Зодиака.

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Самый подходящий аксессуар для Близнецов – ежедневник и стильная ручка. Также это может быть стильный зонт. Отлично подчеркнут их индивидуальность: планшет, органайзер для документов или электронная книга. Оригинальный полупрозрачный бант для волос привлечет восторженный взгляд других людей.

Цвета знака Близнецы преимущественно светлые, воздушные: бирюзовый, желтый, голубой, светло-бежевый и светло-синий. Одежда белого цвета – идеальная база для создания любого образа. Темная и насыщенная цветовая гамма негативно влияет на настроение рожденных под знаком Близнецы, которое быстро распространится на всех окружающих людей.

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Все украшения, которые подчеркивают легкость, например, серьги или ожерелье из перьев, а также декоративные перья в интерьере, подставки под благовония и эфирные масла, создадут прекрасную атмосферу и притянут удачу в жизнь Близнецов.

В стиль пастораль заложена идея легкости, созвучен со стихией Воздуха, к которой относится знак Близнецы. Это стиль основан на естественных оттенках, натуральных, светлых льняных и хлопковых тканей, прошвы и кружево, который прекрасно дополняют соломенные шляпы и плетеные украшения.

Стиль нью-лук принято считать великосветским. Все элементы: одежда, обувь и аксессуары выполнены в оттенках одного цвета. Дополняет образ объемный бант или кружевной воротничок и перчатки. Очень важно не переборщить с деталями!

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Для девушек и молодых женщин подойдет стиль преппи, который включает в себя блейзеры и вязаные жилеты, свитшоты с логотипами, рубашки-поло и юбки-плиссе, оксфорды, классические лоферы и туфли на небольшом каблучке, а также сумки-сэтчелы, береты и слабо завязанные галстуки.

Азиатский стиль в одежде предусматривает платья в стиле кимоно, широкие брюки, туники без вырезов из легких, блестящих, гладких тканей.

Балетный стиль – очень нежный, напоминает наряды балерин. Пышные многослойные юбки, легкие воздушные блузы и платья, создают женственный и невесомый образ.

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Бельевой стиль в одежде для женщин подразумевает использование для повседневного гардероба вещей, имитирующих нижнее белье. Это могут быть топы с кружевом, легкие юбки и платья-комбинации из гипюра, шёлка, атласа.

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Гранж – стиль, построенный на отрицании роскоши, присутствует эффект выцветания и поношенности. Выражается в нестандартном сочетании вещей, многослойности. Основная палитра – приглушенная.

Граффити – молодежный стиль одежды, в котором вещи и аксессуары расписаны или разрисованы.

Джипси – стиль странствующих и свободных цыганок. Состоит из свободных многослойных длинных юбок, обилия украшений и декора на вещах, удобной обуви.

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