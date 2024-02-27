Гардероб Львов: астролог рассказал, какую одежду выбирать, чтобы угодить звездам

Лев – фиксированный знак Зодиака, здесь максимально и наиболее устойчиво проявляет себя Огонь. Статно, благородно, дорого – ключевые слова этого знака.

Лучезарный бог Гелиос (Солнце) – один из наиболее почитаемых Богов Древней Греции, божество света, музыки и медицины, покровительствует наукам и искусствам. Солнце определяет принадлежность к тому или иному знаку Зодиака. В натальной карте человека показывает, где и как он стремится "сиять", в каких ситуациях он будет центром, как может привлекать всеобщее внимание и надолго удерживать интерес к собственной персоне, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Солнце – сам принцип жизни, продолжения Рода, образ деда и отца в гороскопе. Семья и дети дают Льву силу, которую он направляет в другие сферы. Огня Льва хватает на всех, они очень харизматичные и яркие личности. Возможно, потому, рожденных под знаком Льва любят люди несмотря на то, что представители этого царственного знака любят доминировать и иногда "рычат".

В знаке Льва уже виден результат наполнения энергией и оплодотворения в природе. Поспевает урожай, созревают плоды, подрастает потомство. Самое устойчивое тепло в этот период в природе. Наличие нравственных принципов и ценностей, характеризует большинство представителей этого знака с самой лучшей стороны. Львы – деятельные люди, стремящиеся к успеху и популярности.

Львы обладают прекрасным творческим потенциалом. Им нравится престиж, кураж и размах во всем. Чаще всего Львы эстеты, которые приходят в восторг от статусных эксклюзивных аксессуаров и красивых вещей. Знают, как вдохновить публику, вернуть интерес к жизни.

Нередко Львы очень амбициозны, часто озабочены труднодостижимыми целями, особенно это проявляется в карьере. Постоянно хочется занимать главенствующую позицию и находиться на вершине пьедестала, "сидеть на троне и править королевством". Для этого у Льва есть все, что необходимо: лидерские качества, харизма, упорство, ясное сознание и актерский талант. Лучший представитель крупного бизнеса, владелец успешной фирмы, замечательный организатор. Ему нравится управлять если не людьми, то процессами.

Львам сложно что-либо скрыть, тайны не являются их частью жизни. Фиксированный Огонь привносит в их жизненный путь заметность в любых ситуациях, как позитивных, так и не очень. Львы часто отправляются покорять сцену, среди знаменитостей немало представителей этого знака Зодиака. Внимание публики им нравится, как и аплодисменты, взрыв эмоций, накал страстей.

Осознанная, активная деятельность, а также самообладание, всегда приводит Льва к успеху и популярности. Огонь дает ему силу, насыщает и толкает на свершения. Лев обладает массой положительных качеств и редко сдается перед неудачами, у него есть и слабые стороны. Прежде всего, это эгоизм, зацикленность на себе – Львы обожают купаться в лучах собственного великолепия. Игрок и авантюрист, азартный человек, из-за чего и бывают проблемы, причем, как у женщин, так и у мужчин.

Женщины-Львицы трудолюбивы и талантливы, обычно вынуждены надевать социальные маски, играть определенную роль, "сохранять лицо", чтобы не происходило в этот момент в их душе. Им не составит труда "принести добычу своему Льву", при этом показать, что их мужчина самый лучший, даже если это не так.

Мужчины-Львы собирают в себе все качества этого знака, любвеобильны и очень требовательны к партнерше. Сложно угодить мужчинам этого знака. Они хотят видеть рядом с собой Львицу – женщину социально реализованную, ухоженную, идеальную мать своих детей. А также ту, к которой прикованы восторженные взгляды других мужчин. Но при этом мужчины-Львы очень ревнивы, им необходимы доказательства любви.

Как правило, Львы любят яркие наряды. Вещи в гардеробе должны быть дорогими и качественными. Предпочитают долго копить и купить одну вещь, но поддерживать роскошный образ, чем иметь много простеньких вещей. Золотые украшения прекрасно подчеркивают их отношение к себе и к жизни в целом.

Показ коллекции осень-зима 2024 бренда Gucci / Фото: Associated Press

Янтарь называют "солнечным камнем", ведь он бывает всех оттенков Солнца. В Древней Греции верили, что янтарь – это окаменевшие слезы дочерей Солнца. Считается, что янтарь дарит своему владельцу здоровье и счастье. Камень янтаря помогает сконцентрировать творческие силы, придает веру в себя и притягивает позитивную энергию. Чтобы украшение принесло не только удовольствие, но и пользу, Львам можно посоветовать носить изделия с рубином, кольца с гранатом, украшения с янтарем, сердоликом, шпинелью.

Фото: Getty Images

Наиболее подходящие украшения для Льва-женщины – золотые браслеты, часы, колье, кольца, серьги в форме круга, ожерелья из янтаря, коралловые бусы. Золотые изделия можно заменить дорогой бижутерией из желтого металла. Мужчинам больше всего подойдут массивные часы и цепочки, изготовленные из желтого или красного золота. А перьевая или шариковая ручка из янтаря на красивой подставке в офисе, прекрасно подчеркнет статусность ее владельца. И, конечно же, престижный автомобиль.

Анималистический стиль созвучен с энергией представителей знака Льва. Сразу привлекает внимание других людей, т.к. это одежда, обувь и сумки с животным принтом – зебры, леопарда, тигра, коровы, черепахи, змеи, крокодила.

Фото: Getty Images

Аристократический стиль – элегантный стиль в одежде. Отличается скромностью и сдержанностью, но допускает адаптацию современных трендов. В качестве аксессуара подойдет милая шляпка.

Одежда в стиле гангстеров для мужчин – костюм тройка, рубашка и галстук, лаковые туфли. Для женщин гангстерский стиль или стиль Чикаго – это меха, облегающие платья, эффектные украшения. На голове – элегантная шляпка или повязка на голову с объемными перьями.

Фото: Getty Images

Наряд в стиле Голливуд – эпатажный, яркий, соответственно, не на каждый день. Открытые плечи и спина, облегающий силуэт, идеальный крой, роскошь в каждой детали – обязательные требования к этому стилю.

Городской шик в одежде для женщин – сочетание классического, минималистичного, делового и повседневного кэжуал-стиля. Одежда высокого качества, отличается идеальным кроем и мягкими формами без излишних деталей. Цветовая гамма нейтральная, спокойная.

Фото: Getty Images

Французский или парижский шик – это простая и функциональная одежда, но при этом легкая и утонченная. Для пошива применяются качественные ткани спокойных оттенков. Берет или шейный – обязательный атрибут.

Экстравагантный стиль в одежде позволяет выделиться, показать себя, но при этом не выходит за границы здравого смысла. Яркий оранжевый шарф, необычный аксессуар, шляпа с большими полями поможет создать такой смелый образ.

Читайте также: