Гардероб Раков: астролог рассказал, какую одежду выбирать, чтобы угодить звездам

Знак Рак – интуитивный, эмоциональный. Представители этого знака больше чем кто-либо из всех 12-ти знаков, готовы заботиться о других людях. Легко оказывают влияние на окружающих, сплотить всех ради достижения общей цели или выживания.

Точка летнего солнцестояния 20-22 июня (момент вхождения Солнца в знак Рака в разные годы происходит в разные дни) соответствует началу астрономического лета и по аналогии принята в астрологии как начало знака Зодиака Рак – это точка 0°, нулевой градус этого знака. Летом происходит максимальное наполнение соками, энергией, теплом. В природе царит усваивание, впитывание. Все растет и развивается, наливаются плоды, и появляется потомство. Качества стихии Воды, как – восприятие, наполнение, растворение и адаптация к окружающему миру наиболее ярко проявлена именно в это время года. День, как светлое время суток, к этому моменту достигает максимальной своей продолжительности и после перехода точки 0° Рака, день постепенно начинает уменьшатся, уступая время ночи – темному времени суток, соответствующему по аналогии стихии Воды, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Рак – первый знак тригона Воды и завершающий знак зоны созидания. Эта зона описывает активные, начальные, первые качества всего круга знаков Зодиака, что может описывать, как человека, так и любой процесс, имеющий точку начала. Другими словами, знак Рака содержат в себе энергию и показатели первоначальных моментов, связанных с развитием и ростом.

Зона Созидания – это тот потенциал, который будет раскрываться и развиваться в дальнейшем. Это старт, толчок, с чего все начинается. Принадлежтт к кардинальному кресту, что так же объясняет активность, как наиболее характерное качество этой зоны.

Знак Рака ставит кардинальную задачу – сделать место, территорию наиболее приемлемой для жизни, размножения, развития. Именно Рак в потенциальном виде хранит все, что впитает, соберет, усвоит. Это и память, и наследие предков, и чувства, впечатления, проявляемые, как интуиция. Это способность тонко чувствовать настроение и состояние окружающего мира, что позволяет этому знаку определять наиболее комфортные и безопасные условия для жизни. Образ озера, как замкнутого водоема, в котором протекает жизнь его обитателей, скрытая от посторонних и потому – уютная и безопасная.

Луна символизирует циклическое обновление, возрождение, изменчивость, эмпатию, интуицию и эмоции, память. Образ матери, Рода и семьи, родины и национальных традиций. Луна на нашем небе многолика и переменчива, она постоянно меняет свою фазу, как женщина меняет свое настроение и самочувствие. Поэтому Лунных богинь насчитывается несколько, прежде всего, это Артемида сестра Аполлона (Солнце). Она заботится обо всем, что живет на земле, растет в лесу и поле, благословляет брак, рождение детей, вызывает рост трав, цветов, деревьев. Артемида любит отдыхать в тени и прохладе, чтобы никто не нарушал ее покой. Также лунной богиней является Селена. Каждую ночь Луна – Селена, символ женственности и воспринимающего начала, мирно светит на спящую землю печальным серебряным светом, она так любила прекрасного Эндимиона, что погрузила его в вечный сон, желая видеть его всегда молодым, каждый день она ласкает его и шепчет слова любви, но не получает ответа. И, наконец, Геката – богиня чародейства и колдовства, которую сопровождают различные чудовища (страхи и мания), живущие в подземном мире. Она отражает период темных ночей, когда Луны не видно на небе (можно сказать, она максимально "темна", углублена в себя) перед новолунием.

Управление Луны влияет на характер представителей этого знака, делая их ранимыми и чувствительными людьми. Луна и водная стихия знака дают Раку способность к эмпатии, возможность мгновенно угадывать мысли и чаяния других людей. Это решительные и благородные люди, часто патриоты.

Женственная, классическая, мягкая одежда светлых оттенков вполне соответствует глубоко эмоциональному Раку. Прекрасно дополняют образ украшения из серебра или белого золота, перламутра, жемчуга, кварца и лунного камня. Сувениры, брелоки, кулоны, подвески или принты в одежде и аксессуарах, показывающие силу и тайны воды (фонтаны, ручьи, реки и др.), помогут достичь душевной гармонии.

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Представители знака Рака глубоко чувствуют природу, связь с предками. Колыбель – символ бессмертного рода и родословной. А также зарождения нового и чего-то очень важного. Формируя интерьер своего дома, стоит обратить внимание на подобные детали и преобразить домашний антураж картинами или другими элементами декора с изображением семейного очага, младенцев в колыбели, фотографий родителей и детей, национальных традиций. Рисунки с кошечками или собачками, например, на чехле телефона, также подчеркнет особенности характера рожденных под знаком Рака.

Ретро, традиционные стили в одежде идеально подходят Ракам. Основные элементы одежды предполагают отсутствие контрастов, приветствуется игра полутонов, что в целом соответствует мягкой лунной форме.

Фото: Getty Images

Этнический стиль – образы, построенные в духе национальных костюмов разных стран. Может быть индийским – с платьями, имитирующими сари, греческим – с белыми женственными платьями и любым другим.

Натуральный стиль в одежде основан на использовании вещей исключительно из природного сырья. Может быть деловым, повседневным или любым другим. Подчёркивается округлая линия плеча, талия не выделяется.

Экологический стиль в одежде или сокращённо эко – одежда из натуральных материалов в полном соответствии с принципами сохранения природы, отличается спокойствием и расслабленностью образов.

Фото: Getty Images

Палантин, шаль, шарфик или мохеровый платок как будто бы "из бабушкиного сундука" подчеркнет уважение к представителям прошлых поколений, придаст уверенности Ракам любого возраста и пола. Попробуйте дополнить любимый гардероб винтажными украшениями – брошью или браслетом.

Восточный стиль, подчеркивающий традиции – длинные, свободные платья с широкими рукавами, туники, свободные брюки-шаровары, плащи с просторными капюшонами.

Джинсовый стиль классических цветов для джинсы предполагает не только джинсовые брюки, но и другие детали – рубашка, аксессуары, обувь из денима.

Фото: Getty Images

Мори – японский стиль "девушки из леса", женственный и немного наивный, образ должен быть противопоставлен ритму жизни мегаполисов.

Нью-лук – грациозный, женственный и изящный стиль в духе Dior.

Фото: Getty Images

Скандинавский стиль в одежде и обуви – концентрация на функциях теплой одежды, а не на ее внешнем виде. Для этого стиля характерны монохромные луки в природной палитре, а также традиционные мотивы в виде вышивок или рисунков.

Фото: Getty Images

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