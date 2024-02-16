Гардероб Тельцов: астролог рассказал, какую одежду выбирать, чтобы угодить звездам

Телец – второй знак Зодиака, считая от точки весеннего равноденствия, женский, пассивный, входит в зону созидания. Это первый знак Земли, обладающий фиксированными качествами – самое устойчивое проявление стихии. Главный управитель этого знака – Венера, планета гармонии, любви и красоты, личных и деловых взаимоотношений, денег, комфорта.

Тельцы способны накапливать в себе энергию и оформлять накопленное в реальную форму. Они спокойно выжидают подходящие обстоятельства, размышляя о будущем. Упрямые и невозмутимые представители этого знака Зодиака готовы добиваться всего своим путем, медленно, но уверенно, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Основной принцип знака Тельца – почва под ногами, опора, понятие материи, собственности, ощущения формы и красоты, природные процессы накапливания и собирания. Девиз: "Мое", "Я имею", "У меня". Задача Тельца – то, что накоплено и собрано должно трансформироваться. Миссия Тельца – оформлять, придавать прочность, надежность, устойчивость.

Чувство физического мира, красоты и гармонии, спокойное и естественное желание сохранить устойчивое состояние равновесия в себе и в окружающем мире в виде материальной формы, дает ощущение защищенности и уверенности рядом с Тельцами.

Тельцы глубоко воспринимают обстоятельства физического мира, полно и естественно удовлетворяют свои инстинкты и эмоции. Но большинство проблем у представителей этого знака из-за того, что присутствует слабая потребность что-то менять. Замедленная активность, неторопливые движения и действия плохо вписываются в реалии современного мира.

Поскольку с трудом и настороженно Тельцы воспринимают новое, необычное, выходящее за рамки привычного, то часто теряют или не видят счастливые шансы. Строить отношения с ними достаточно сложно. Это связано с тем, что Тельцы часто проявляют собственнические инстинкты, подозрительны и ревнивы, консервативны, что делает партнерство иногда невыносимым.

Уверенный, самодостаточный и гармоничный Телец добивается желаемого без давления на окружающих. Стремится сохранить домашний уют, создать комфортные условия для жизнедеятельности всех, кого он любит. Их дом – полная чаша, а семейные отношения полны любви и взаимопонимания.

Тельцы достигают успеха в таких профессиях: брокеры и риелторы, бизнесмены, банкиры, бухгалтера и финансисты, владельцы ресторанов и модных брендов одежды, шеф-повара. Также косметологи, массажисты, архитекторы и агрономы, дизайнеры интерьеров. Во всех сферах, связанных с деньгами, земледелием, выращиванием и обработкой пищи, виноделием и садоводством, производством и торговлей ювелирными изделиями, Тельцы могут сделать карьеру.

Символ Тельца – священная корова, плодородная земля, цветущий сад. Можно приобрести статуэтки, создать на подоконнике цветочный сад, воссоздать в интерьере стихию Земли и т.д.. Как правило, рано обзаводятся семьей, быстро решают имущественные вопросы, умеют зарабатывать деньги. Многие представители этого знака предпочитают частный сектор вблизи парка, леса, водоема – это места силы Тельца.

Природные минералы обладают особой энергетикой, которая может положительно влиять на человека. Зарождаясь где-то в недрах Земли, драгоценные и полудрагоценные камни, самоцветы, вбирают в себя ее силу, которой впоследствии делятся с нами, помогая справляться с жизненными трудностями. Метал Тельца – медь, минерал – лунный камень, турмалин, кварц, гранат, сапфир, алмаз, изумруд.

Лучший аксессуар Тельца – кошелек или бумажник из натуральной кожи высокого качества. Также это может быть брендовый шарф или ремень, клатч или небольшая эффектная сумочка.

Як замінити шапку шарфом / Фото: Credits

Если Телец много работает за компьютером, проводит онлайн-конференции, принимает людей в офисе, следует позаботиться о том, чтобы диван, кресла и стулья были не только эстетически привлекательными, но и удобными.

Жадный и неуверенный в себе Телец старается изо всех сил продемонстрировать свой статус и высокие доходы во внутренней обстановке дома и во внешнем виде. Часто это выглядит "дорого-богато", но не впопад.

Телец любит доставлять себе удовольствие и делать дорогие подарки близким людям. Предпочитают выбирать изысканные вещи, при этом важно, чтобы одежда была качественной, фирменной, стильной.

Цвета Тельца – все оттенки зеленого, бежевого, приглушенный желтый или оранжевый, бледно-сиреневый. Главное, чтобы цветовая гамма была нейтральная, спокойная – белый, серый, светло-коричневый, как можно ближе к природным. Слишком яркие цвета могут сделать Тельцов агрессивными и неуравновешенными.

Фото: Getty Images

Тельцу идеально подходит американский или европейский аристократический стиль в одежде, который отличается скромностью и сдержанностью, но с обязательным аксессуаром, подчеркивающим образ.

Богемный стиль или бохо – это комфорт, свобода, легкость и забота о природе. В женском гардеробе в основном присутствуют длинные платья и юбки, джинсы-клеш.

Фото: Getty Images

Деловой, бизнес или офисный стиль в одежде, также подходят Тельцам.

Фото: Getty Images

Городской шик в одежде для женщин – это, прежде всего, качество, идеальный крой и минимум деталей и принтов. Представляет собой сочетание классики, минимализма, делового и повседневного кэжуал-стиля.

Фото: Getty Images

Тельцы выглядят элегантно и стильно в одеждах из натуральных тканей и материалов: шерсть, кожа, хлопок, лен, замша. Экологический стиль и натуральный стиль в одежде очень похожи, создают спокойный и расслабленный образ.

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