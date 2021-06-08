Где и как нужно отдыхать разным знакам Зодиака этим летом

Лето – время отдыха, и даже непростое современное время не может этого отменить, хотя и вносит свои коррективы.

О том, где и как отдыхать разным знакам Зодиака нынешним летом, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам нынешним летом звезды не рекомендуют уезжать далеко от дома – под особым запретом находятся экзотические страны. И речь идет не только об эпидемической обстановке, которая непредсказуема и может обостриться в любое время, но и о вероятных сложностях с акклиматизацией из-за непривычной еды и недостаточно чистой водой. Ну а поскольку отдыхать все равно надо, лучше выбрать пансионат, расположенный в ближайшем пригороде.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы желательно потратить нынешнее лето на заботу об идеальной физической форме и избавление от вредных привычек. Где бы они ни отдыхали, а им можно путешествовать как по собственной стране, так и по ближайшему зарубежью, главное, чтобы у них была возможность заниматься спортом и питаться согласно правилам ЗОЖ, тогда осенью представители – а особенно представительницы – знака поразят всех своим фантастическим внешним видом.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам нынешним летом показано "растительное" времяпрепровождение – в шезлонге на речном пляже или в гамаке во фруктовом саду, а это значит, что им прямая дорога на собственную дачу. Правда, для начала там придется навести идеальный порядок, сделав небольшой косметический ремонт и улучшив жилищные условия – например, провести в дом газ или воду. Зато потом ничего не будет отвлекать представителей знака от полноценного отдыха.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам удастся отдохнуть только во второй половине лета, первую – хотят они того или нет – им придется посвятить работе, которая будет удачна в карьерном плане и выгодна в финансовом. Справившись со стоящими перед ними задачами, уже во второй половине июня представители знака всей семьей могут отправиться на отдых. Лучше всего выбрать для поездки курорт в горах, чистый воздух которых благотворно скажется на здоровье.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам звезды нынешним летом обещают романтическое путешествие вместе со второй половинкой, которая, кстати, скорее всего, появится в жизни представителей знака этим летом. Конечно, для такой поездки лучше всего подошла бы одна из европейских столиц – например, Париж или Вена, но, думается, украинский Львов окажется ничуть не хуже, а возможно, в современной эпидемической ситуации и лучше – во всяком случае, безопаснее.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам звезды настоятельно рекомендуют этим летом отправиться в санаторий – комплексное лечение и режим дня позволят им не только восстановить физическую форму, но и воспрянуть духом, который, как известно, живет только в здоровом теле. Лечебно-профилактическое учреждение необходимо выбирать в зависимости от того, что именно нуждается во врачевании, поэтому ехать можно как в горы, так и к морю или на воды.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – особенно те из них, кто пока не нашел пару – значительную часть лета будут заняты личной жизнью: многих из них ждет долгожданное судьбоносное знакомство. К счастью, это не значит, что представители знака должны все лето просидеть дома, ну а поскольку лучше всего они чувствуют себя около водоемов с пресной водой, звезды рекомендуют им отправиться к крупной реке или на озера – например, знаменитые Щацкие произведут на них неизгладимое впечатление.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам этим летом рекомендуется, как говорят в таких случаях, прикоснуться к прекрасному – побывать в замках и усадьбах, которые хранят в своих стенках атмосферу былых времен. В иное время представители знака предпочли бы для путешествия в Италию или Британию, но в наше время до этих стран мало кому удастся добраться, поэтому они с удивлением обнаружат, что в Украине тоже хватает исторических мест и живописных развалин.

Стрелец (23.11 – 21.12)

У Стрельцов, которые сейчас, как никогда, нуждаются в укреплении иммунитета, путь лежит на юг – к теплому морю, где они смогут сполна насладиться жарким солнцем, теплой водой и свежим воздухом – всем тем, что нужно представителям знака для полного счастья. Правда, сначала им придется завершить свои профессиональные дела, которые в начале лета окажутся на редкость успешными, так что надо будет воспользоваться счастливым шансом.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам, трудоголизм которых исправлению, похоже, не подлежит, после целого лета упорной и неустанной работы хотя бы на бархатный сезон должны вырваться на отдых. Оптимальным вариантом для них станут термальные воды, принимать ванны в которых можно даже в начале осени – когда температура воздуха значительно снижается. Лечебная вода позволит представителям знака расслабиться и снять накопившуюся напряженность, что им крайне необходимо – как в это время, так и всегда.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям, обожающим рестораны и считающим походы по ним лучшим отдыхом, имеет смысл купить гастрономический тур и отправиться дегустировать все, что предлагают своим гостям разные регионы хлебосольной Украины. Они с удивлением обнаружат, что местная кухня – это не заведения с мишленовскими звездами, а гораздо круче. Компанию представителям знака составит их вторая половинка, отношения с которой как раз войдут в романтическую стадию.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, которые большую часть лета потратят на то, чтобы достичь профессиональной цели, которую они себе поставили, отдыхать, похоже, будут только в выходные. Причем делать они это будут на грядках своего приусадебного участка, чем изрядно удивят своих друзей и приведут кого в ужас, а кого – и в умиление. Представители знака смогут получить особое удовольствие от того, что посаженная ими рассада превратится в разноцветные и вкусные овощи.

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