Главные астрологические события лета 2003: известный астролог рассказал что нас ждет

Лето 2023 – красочный период, время любовных волнений, глубоких преобразований для сферы личных взаимоотношений. Страстный танец Марса и Венеры во Льве запомнится надолго, во многом еще и потому, что по этому знаку перемещается кармическая фиктивная планета Черная Луна. Их совместная энергия способна поднять душевные раны прошлого и помочь в развязке кармических узлов.

В июле – августе 2023 есть шанс выйти из водоворота повторяющихся жизненных сценариев! А это позволяет сделать решительный шаг в будущее, к более захватывающим и обнадёживающим временам.

События, связи с другими людьми августа 2015 года снова становятся актуальными, влияют на дальнейшее течение жизни и развитие взаимоотношений, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

ИЮНЬ

4 июня полнолуние в Стрельце в 06:41 активизирует интуицию и разум, может помочь более ясно увидеть свою жизнь, свои устремления и цели, или их отсутствие, и принять верные решения.

5 июня в 16:46 Венера входит в знак Льва и сразу же образует оппозицию с ретро-Плутоном, влияние этого аспекта продержится еще несколько дней. Напряженные энергии оппозиции прочувствуют партнеры, отношения которых требуют трансформаций, завершения или перехода на следующий уровень. Это дни мощного эмоционального накала, драматических ситуаций, кардинальных перемен в сфере взаимоотношений.

11 июня в 12:45 Плутон возвращается в знак Козерога, образует гармоничный аспект с Меркурием в Тельце, что благоприятствует финансовым делам и решению имущественных вопросов. В 13:26 Меркурий входит в знак Близнецы, где имеет статус управления. Начинается подходящее время для поездок и путешествий, подачи запросов на получение или переоформление документов, планирования летнего отдыха, бронирования билетов и мест в отелях.

С 16 июня формируется соединение Марс – Черная Луна, точный аспект 21 июня. Горячий и яркий период, огненные энергии очень агрессивны в эти дни. Военные действия разгораются с тройной силой, могут появиться новые очаги разрушений, зоны боевых конфликтов. Важно помнить о том, что одно неосторожное слово или действие способно привести к физическим столкновениям, травмам, дракам. Будьте внимательны на дорогах, как за рулем, так и в качестве пешехода. Неблагоприятное время для хирургических вмешательств, экстремальных видов спорта, начала строительства или ремонта.

Во второй половине июня кармические темы выходят на первый план. Венера приближается к Черной Луне и Марсу, поэтому люди, имеющие кармически неразрешенные вопросы, в том или ином виде, будут вынуждены ими заниматься. Время преодоления, внутреннего напряжения, тревог из-за партнера, прочности семейно-брачных отношений и других связей.

18 июня новолуние в Близнецах в 07:37, символизирующее многообразную переменчивость нашего жизненного опыта. Это новолуние способствует установлению контактов и отношений между людьми, обмену информацией. С этого дня и до конца месяца благоприятны любые групповые начинания, связанные с деятельностью в информационном пространстве, сферах купли-продажи.

21 июня в 17:58 Летнее Солнцестояние, т.е. Солнце входит в знак Рак.

27 июня в 03:23 ингрессия Меркурия в знак Рака, и в ближайшие две недели решения принимаются больше сердцем и чувствами, нежели разумом. Не очень благоприятное время для серьезной работы и важных расчетов. Транзит дает нам возможность стать ближе с дорогими людьми и делиться с ними личным.

28 июня соединение Венеры и Черной Луны во Льве. Этот день может стать критическим для любовных взаимоотношений. Испытания, с которыми столкнутся многие пары, будут периодически возникать, также в июле и в августе. Все тайное вдруг становится достоянием общественности, желания и чувства затмевают разум.

Последние дни июня 2023 будут сложными и тревожными, возникают проблемы в личных и деловых взаимоотношениях, некоторые социальные связи теряются, люди из прошлого неожиданно появляются и создают неудобства. Возможно обострение психических заболеваний, больше расставаний и разводов в этот период.

ИЮЛЬ

3 июля полнолуние в Козероге в 14:38 окажет благоприятное влияние на завершения каких-то важных процессов, после чего будут начаты новые циклы. Козерог является материальным и практическим знаком, он выражает вершину эволюции форм, способствует реализации задуманного.

10 июля в 14:40 Марс входит в знак Девы и после этого градус напряжения снижается. Страсть и драма уступают место стабильности и эмоциональному спокойствию. Наступает время диалога и взаимных уступок, заботы друг о друге. Марс в Деве дает заинтересованность партнеров в совместной работе над возникающими трудностями.

11 июля в 07:11 Меркурий входит в знак Льва и активизирует творческие и ораторские таланты, стремление быть в центре, общаться, путешествовать. Появляется много интересной информации, чаще проводятся коллективные мероприятия, связанные с искусством и развлечениями.

17 июля новолуние в Раке в 21:31 открывает новый лунный месяц, который будет благоприятен для семейных отношений, общения с родственниками, решения вопросов, связанных с имуществом и местом жительства. Этим знаком управляет Луна, поэтому подсознание, инстинкты и эмоции являются катализаторами любых процессов. Дни новолуния в Раке подходят для анализа своих чувств и эмоций. При правильном подходе можно достичь внутреннего равновесия и эмоционально восстановиться.

18 июля Лунные Узлы сменят ось знаков Зодиака: Восходящий Узел войдет в знак Овна, а Нисходящий, соответственно, в знак Зодиака Весы. Лунные Узлы характеризуют социальные процессы и общественные настроения, в период с 18 июля 2023-го до середины января 2025-го года будут перемещаться по оси взаимоотношений. Настроения в обществе меняются, иначе выстраиваются системы международных отношений.

Раз в полтора года Венера находится в фазе ретроградного движения, и в 2023 году будет этот период. С 23 июля по 4 сентября 2023-го планета любви и взаимоотношений войдет в ретрофазу в знаке Льва. В августе 2015 года Венера также ретроградно перемещалась по Льву, поэтому, вспоминая события того периода, каждый может найти для себя ценные подсказки. Традиционно ретроградная Венера способствует возврату к давним взаимоотношениям, люди из прошлого оказывают огромное влияние на планы и дальнейшее развития дел в той или иной сфере жизни.

23 июля в 04:50 Солнце входит в знак своего управления – Лев. Будут яркие события на внешнем плане, в политической сфере, на военном фронте. Черная Луна в этом знаке усиливается солнечными энергиями.

29 июля в 21:31 в 00:31 Меркурий входит в знак Девы, где имеет статус управления. Начинается благоприятный период для любой умственной деятельности и передачи информации. Также транзит оказывает положительное влияние на отношения с окружающими людьми. Это время последовательности и практичности, полезных знакомств, создания крепких социальных связей и воплощения своих замыслов в реальность!

АВГУСТ

1 августа полнолуние в Водолее в 21:31 связано с глобальными переменами. Но именно в ближайшие дни после полнолуния, необходимо сосредоточьтесь на том, чтобы исправить ошибки прошлого. Например, помиритесь с теми, с кем по нелепой причине перестали общаться, или попробуйте возобновить отношения с прошлыми деловыми партнерами, с которыми так и не получилось реализовать проект.

16 августа новолуние во Льве в 12:38 способствует проявлению творческих талантов, придает силы и уверенность в себе, позволяет обрести власть над обстоятельствами и другими людьми, но, прежде всего, над самим собой. Энергия Льва побуждает людей к самопознанию, к интеллектуальной активности, к управлению и социальной активности.



23 в 12:01 Солнце входит в знак Девы, а Меркурий с 23 августа по 15 сентября – в фазе ретроградного движения. На фоне ретро-Венеры в совокупности планеты притормозят все процессы. В этот период жизнь замедляется, планы меняются, возникает множество хлопот и забот. Зато это прекрасное время для отдыха, когда не нужно никуда спешить, а решение сложных задач можно отложить на потом.

27 августа в 16:20 воинственный Марс начинает транзит по Весам, где чувствует себя некомфортно – это знак изгнания планеты, его свобода и стремления здесь ограничены. В этот период интенсивность боевых действий снижается, открываются возможности для решения вопросов дипломатическим путем.

31 августа полнолуние в Рыбах в 04:35, в последнем знаке Зодиака символизирует синтез и переход на новый уровень развития. В конце месяца можно ожидать судьбоносных решений на государственном уровне, завершения агрессивного этапа войны и перехода военного конфликта между РФ и Украиной в другую фазу.

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