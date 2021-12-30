Год 2022 в славянской мифологии: что нам несет время Златорогого Тура

Согласно славянскому гороскопу, который ближе всего нам в ментальном плане, наступающий год пройдет под знаком Златорогого Тура.

Он начнется 20 марта 2022 года – именно в этот день Златорогий Тур сменит на "посту" Кричащего Петуха, который определял нашу жизнь в году уходящем. Под эгидой этого тотема прошли 1958, 1974, 1990 и 2006 годы. Что же нам несет новый – славянский – тотем?

Златорогий Тур – работа и материальное благополучие

Астрологи говорят о Златорогом Туре исключительно в превосходных степенях: характеризуют его как исключительно честное и трудолюбивое животное. Он много работает, обеспечивая тем самым безбедное существование – как свое, так и своей семьи. Нетрудно предположить, что в наступающем году прежде всего повезет тем, кто поставит во главу угла поступательную и упорную работу. Он вряд ли будет благосклонен к тем, кто любит хитрить, юлить, сваливать свою работу на других и использовать мошеннические схемы – более того, они вполне могут испытать всю силу рогов хозяина нового года. Ну а их цвет говорит о том, что тем, кто соблюдет все эти условия, Тур, образно говоря, "позолотит ручку": они смогут рассчитывать на солидную прибыль.

Поводы для дуэли

Впрочем, только трудом и вознаграждением за него влияние Златорогого Тура на нашу жизнь не ограничится. Тур – первобытный дикий бык, его довольно трудно вывести из себя, но уж коль скоро это произойдет, то его ярость приобретет размеры катастрофы. Хозяин наступающего года не советует вступать в беспочвенные конфликты, но, если другого выхода нет и "дуэли" не избежать, необходимо драться, но только в том случае, если повод действительно важен и серьезен. Таковыми Тур считает свое честное имя, профессиональную репутацию и отношения с родными и близкими людьми. Эти сферы в общении в наступающем году лучше не задевать с негативной точки зрения – выйдет, что называется, себе дороже.

Семья – превыше всего

Семья в списке интересов Златорого Тура находится на первом месте, отодвигая на второстепенные позиции все остальное – профессиональную сферу, карьеру, общественное положение, отношения с друзьями. Конечно, он не против всего вышеназванного, но, если перед тотемом года встанет выбор – семья или что-то другое из данного списка – они обязательно выберут ее. Неудивительно, что Тур станет благоволить тем, кто разделяет их – семейные – ценности, всячески помогать им и опекать их. Многих ждут помолвки и свадьбы, прибавление в семействе и новое жилье – более комфортное и просторное.

Тем же, кто считает, что жить в семье совершенно необязательно – можно обойтись холостяцким существованием, вряд ли стоит рассчитывать на благосклонность хозяина наступающего года. Кстати, и сам Новый год Златорогий Тур советует встречать в кругу семьи: в спокойной, уютной и комфортной обстановке, в свете горящего камина и свечей с зимним ароматом – корицы и ванили.

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