Год Черного Водяного Кролика: что нам несет 2023-й

О том, что он нам несет, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Знакомьтесь: Кролик, он же Кот

Как известно, двойник Кролика, Кот, всегда падает на лапы, поэтому чаще всего избегает травм, из-за чего астрологи называют его счастливчиком, везунчиком и любимчиком судьбы. По характеру он спокойный, уравновешенный и скромный. Кролик не страдает от отсутствия честолюбия, но оно развито у него в меру – ровно настолько, что он мог достичь поставленных целей. Последние, как правило, не бывают заоблачными, поэтому хозяин нового года все время бывает в выигрыше. В компании Кролик незаменим: он дружелюбен, учтив, обладает приятными манерами, остроумен и обладает достаточным количеством знаний, чтобы поддержать разговор, даже если он совершенно не клеится.

Среди недостатков Кролика астрологи прежде всего называют его поверхностность: родившиеся под знаком этого тотема люди не "копают глубоко" ни в науках, ни в чувствах. Это не значит, что они равнодушны и легкомысленны, просто им хватает того уровня познаний и ощущений, которые они получают – большего им просто не требуется: зачем носить на себе лишний "груз"? Глубокие чувства хозяин нового года заменяет сентиментальностью, а фундаментальные знания – начитанностью.

Кролик – спокойный консерватор

Кролик – является консерватором во всех жизненных сферах, начиная от политики и финансов и заканчивая личными делами. Представители этого тотема не любят перемен, поскольку те нарушают их душевный покой, и они готовы на все, чтобы этого не случилось. Их довольно трудно вывести из равновесия – для этого нужно очень постараться, и далеко не каждому такое дело по плечу. А значит, смело можно предположить, что после роковых событий уходящего года, которыми мы обязаны жесткому – и иногда и жестокому – авантюристу Тигру, нас ждет спокойное – во всяком случае, относительно – время. Трудно сказать, закончится ли война, но то, что события на фронте станут менее интенсивными, возможно вполне.

Можно рассчитывать и на улучшение материального положения: Кролик любит комфорт, уют и благосостояние, и чаще всего он достигают желаемого. Причем люди, родившиеся под этим знаком, редко зарабатывают на жизнь тяжелым трудом – им удается поймать "волну", которая вынесет их на гребень успеха, и получить необходимые для комфортной жизни средства легко, без особого напряжения. Кролики – люди со вкусом, что сказывается как на их внешнем виде, так и на всем, что они делают и что их окружает – прежде всего домашней обстановке. Дом Кролика, как правило, картинка из журнала по интерьеру, причем навести уют и красоту они могут при помощи минимальных средств – им для этого не нужны большие деньги и дорогие материалы.

"Захочу полюблю, захочу – разлюблю"

Характер хозяина нового года может рассказать и о том, как будут развиваться наши отношения с окружающими людьми. Кролик умеет нравиться всем – представителям противоположного пола, начальству, коллегам, соседям. Они могут влюбить в себя кого угодно, опять-таки ничего специально для этого не делая: просто Кролики такие душки, что ими просто нельзя не очароваться.

Тем не менее в личной жизни они, как правило, настроены решительно, и остаются рядом с человеком ровно до того времени, пока испытывают к нему какие-либо чувства. Как только они почувствуют, что от них не осталось и следа, ничто – ни чувство долга, ни рожденные в браке дети, ни имущественные соображения – не заставит их продолжать отношения дальше. При этом ни слезу, ни уговоры, ни убедительные доводы не заставят их изменить свою точку зрения – то, что умерло, считают они, то умерло.

В наступающем году – с большой долей вероятности – распадутся многие союзы, которые на данный момент уже изжили свое, поэтому не стоит о них сожалеть. Тем более что свято место пусто не бывает, а Кролик не любит одиночества: те, кто остался без пары, очень скоро обретут новую – настоящую – вторую половинку.

Друзья и недруги

Кому больше всего повезет в год Кролика? Разумеется, тем, кого они считают своими друзьями и приятелями. На самые комфортные – как моральные, так и материальные условия, могут рассчитывать те, кто родился в год Козы, Собаки, Кабана и, конечно же, самого Кролика. Козу он уважает за утонченность и артистизм, в Собаке ценит верность и преданность, а Кабан импонирует ему своей серьезностью и скрупулезностью.

Неоднозначные отношения складываются у Кролика с Тигром. С одной стороны, они, вроде бы, одной крови – оба принадлежат к семейству кошачьих: Кролик ведь по китайской традиции является еще и Котом – это вторая его ипостась. С другой – Кролик, хоть он и сам себе в этом не признается, втайне от всех завидует Тигру – тот более сильный и смелый, а этих качеств хозяину наступающего года часто не хватает. Поэтому Кролик никогда не упускает возможности сделать своему собрату мелкую пакость, поэтому последнему стоит держать ухо востро.

Петух раздражает Кролика своим желанием хвастаться и фанфаронством, поэтому представителям этого знака необходимо помнить: хозяин года время от времени будет сбивать с них спесь и указывать им их место. Ну а самые плохие отношения у Кролика сложатся с Крысой: вторая ипостась хозяина года, Кот, на дух ее не переносит, и представителям знака придется этот момент учитывать. Для остальных тотемов китайского гороскопа год окажется более или менее ровным – без особых достижений, но и без серьезных провалов.

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