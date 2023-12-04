Год Лебедя обещает чудеса, верность и благородство: прогноз по зороастрийскому календарю

Новый, 2024 год, по зороастрийскому календарю, который начнется 20 марта, в день весеннего солнцестояния, будет годом Лебедя. Предыдущими годами под знаком этого тотема были 1928, 1960, 1992, а также будет 2056 год.

О том, каким он будет и что нам принесет, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Надо верить в чудеса!

Считается, что в годы Лебедя происходят настоящие чудеса: как правило, случается то, о чем человек давно мечтал, но при этом и не надеялся – слишком смелыми были его желания. Правда, рассчитывать на это могут только те, кто верит в чудеса, в противном случае они будут человека избегать. Не секрет, что каждый из нас в жизни находится на своей волне: он видит и, соответственно, получает только то, чем сам себя окружает, а значит, необходимо настраиваться на позитив.

Главным чудом не для кого-то конкретно, а для всех – с большой долей вероятности – может стать наступление долгожданного мира или хотя бы перемирия: Лебедь – символ миролюбия. К сожалению, далеко не всегда годы Лебедя проходили без военных конфликтов, но часто ситуация в мире в этом смысле смягчалась, а военные действия ослабевали или ставились на паузу. Правда, в наступающем году астрологи не исключают возможности политических интриг и провокаций, но будем надеяться на то, что стремление к мру все-таки победит.

Главное – благородство

Главное качество, которое нужно повлиять, - это благородство. Если человек не обладает им от природы, ему необходимо развивать его искусственно и действовать в соответствии с ним. Нельзя отвечать грубостью на грубость – лучше проигнорировать выпады недоброжелателей. Не стоит добиваться своей профессиональной и личной цели, используя неправедные средства: то, что человек должен получить, придет к нему само, а мошенничество – даже незначительное – обернется против своего "источник". Под категорическим запретом – интриги, сплетни и клевета, они нарушат мировую гармонию. Что опять-таки негативным образом отразится на жизни самого человека.

Волшебная сила воды

Стихией года по зороастрийской традиции является вода, к которой, по мнению астрологов, необходимо относиться с максимальным уважением и почтением. Ни в коему случае нельзя ее осквернять – это приведет к непредсказуемым последствиям. Зато воду можно использовать себе – и другим – во благо: например, очищать дом от негатива или проводить ритуалы, которые используют волшебную и исцеляющую ее силу.

Бизнес и финансы

В годы Лебедя на первый план выходит духовность, отодвигая на второе все, что так или иначе касается материальной стороны жизни. Успех в первую очередь ждет тех, кому работа приносит не только деньги, но и удовольствие, поскольку они в результате получат и то, и другое. Те же, кто смиряется с нелюбимой работой ради зарплаты, вряд ли смогут рассчитывать на то, что в нынешнем зороастрийском году она увеличится.

Если говорить о профессиях, которые окажутся наиболее успешными в это время, то это в основном те, что связаны с творчеством: литераторы, живописцы, актеры, режиссеры, музыканты получат импульс вдохновения, что и даст им возможность преуспеть. Впрочем, рассчитывать на значительные достижения могут все, кто – даже к решению сугубо технических задач – будет подходить к креативной точки зрения.

Что до ведения бизнеса, то в этом смысле Лебедь далеко не так безобиден, как может показаться – он предпочитает действовать активно, решительно, а если потребуется, то и агрессивно. К поставленной цели в этом году необходимо идти упорно и напрямую, не сворачивая в сторону, а свои интересы отстаивать жестко, не уступая позиций, которые удалось завоевать. При этом Лебедь никогда не лжет и не кривит душой – он честен не только с друзьями, но и с врагами, поэтому ждать от него тайной подлости, лицемерия или камня за пазухой не приходится.

Лебединая верность

Лебедь не приветствует полигамию и измену своим вторым половинкам, поскольку сама птица живет в паре всю жизнь, а о таком явлении как лебединая верность слышали все. По этой же причине год является благоприятным для укрепления отношений с любимым человеком: в это время можно делать предложение руки и сердца, праздновать помолвку, вступать в брак и рожать детей. А вот ссориться, расставаться и разводиться в год Лебедя нежелательно – тотем года такие действия не одобряет.

Антитотем Лебедя

Антитотемом Лебедя является Утка – жадное, самодовольное и беспринципное существо, которое стремится получить желаемое любой ценой, поэтому вполне подходит слоган Ордена иезуитов "Цель оправдывает средства". Духовному Утка предпочитает материальное, а душе – тело: главное для нее – животные инстинкты, высоты духа антитотему Лебедя недоступны. Во главу угла Утка всегда стает собственную корысть, поэтому является ненадежным другом или коллегой, она может подвести в любой – самый неожиданный – момент, поэтому общаться с ней необходимо максимально осторожно.

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