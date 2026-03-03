Год Осла по зороастрийскому календарю: что ждет нас после весеннего равноденствия 21 марта

Осел / © Credits

Он начнется в день весеннего равноденствия — 21 марта — и пройдет под знаком Осла. Предыдущие года этого тотема — 1930, 1962, 1994, следующим будет 2058-й.

О том, каким он станет и что нам принесет, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Ослик с характером

Может показаться, что об Осликах мы знаем все или почти все, не зря же эти животные часто становятся героями детских сказок и мультфильмов — от грустного Иа до активного и оптимистичного Осла из «Шрека». Считается, что они не очень умны, но трудолюбивы, упрямы, но спокойны и психологически уравновешены, и все это соответствует истине. Но Ослам также свойственны миролюбие, отсутствие агрессивности, желание всех помирить, практичность выносливость, склонность к физическому — в том числе, и ручному — труду. Они не тщеславны и скромны — их почти не интересует, получат они за сою работу похвалу или нет, главное, все сделать на совесть — так, чтобы нельзя было ни к чему придраться, и, как правило, им это удается. Ослы выносливы — их образно можно назвать стайерами, бегунами на длинную дистанцию, поэтому их желательно использовать там, где нужно работать долго, ориентируясь не только на результат, но и на процесс, предпочитая количеству качество.

Фирменное — ослиное — упрямство

Что до негативных черт хозяина года, то самым главным из них — и об этом знают все без исключения — является их фирменное, ослиное упрямство. Так, если Осел что-то решил, заставить его изменить свое мнение — образно говоря, сдвинуть его с места — практически невозможно. Скорее к негативным, чем к позитивным качествам Осла также можно отнести его своеволие, пугливость, нежелание рисковать даже в мелочах и агрессивность, которую он может продемонстрировать в опасной ситуации. Поскольку в таких случаях Ослик может не только показать зубы, но и очень больно укусить, лучше не выводить его из себя.

Надежда на позитивные перемены

Все присущие Ослу качества самым непосредственным образом влияют на события, которые происходит в год, проходящий под его властью. Он — и это очень важно — является временем надежды на позитивные перемены. С учетом его характера можно утверждать, что события не будут быстрыми, хозяин года — не самое стремительное животное, зато и скоропалительных и необдуманных поступков он не совершает. Если говорить конкретно, то можно вспомнить 1962 од, когда наш мир — вот как сейчас — стоял на пороге ядерной войны, но — возможно, в том числе и под влиянием спокойных, неторопливых и вдумчивых энергий зороастрийского года — удержался у последней черты. Сменилось противостояли ядерных держав Холодной войной, что тоже трудно назвать приятным историческим моментом, но это все-таки было лучше горячей стадии, на которой до этого балансировало человечество. Существует надежда на то, что 2028 год тоже станет временем, в течение которого напряженность в мире — пусть и постепенно и довольно медленно, но все-таки пойдет на спад.

На достижение материального благополучия придется поработать

Поскольку Осел — символ стабильности (мало кто демонстрирует такое постоянство, как представители этого знака), в его годы также вероятен выход из экономических кризисов. Многие астрологи даже называют это время годом изобилия, но насколько серьезно можно относиться к таким оптимистическим обещаниям с учетом нынешнего положения во всем мире, покажется время. В любом случае, если учитывать характер Ослика, никакие материальные блага не свалятся нам на голову просто так, в виде манны небесной, их в любом случае надо будет заработать, так что звезды советуют настраиваться на упорный и неторопливый труд, когда к цели приходят не путем одного броска, а идут к ней шаг за шагом.

Гиена — антитотем Осла

Антитотемом или, как говорят сценаристы сериалов, антагонистом Осла является Гиена, которую еще часто называют Бешеной Собакой. Как правило, антитотем проявляет качества, прямо противоположные тотему, как будто бы выворачивая все то хорошее, что ему свойственно, наизнанку. Гиена не хочет и не любит работать, предпочитая жить за чужой счет, она крайне эгоистична, но при этом труслива — при первой же опасности ищет, за чью спину можно и агрессина, спрятаться. В отношениях с окружающими — неважно, родными и близкими — Гиена безответственна, поэтому строить с ней какие-либо отношения — особенно семейные — не только бессмысленно, но и опасно, она может подвести в самых сложный и опасный момент. Также она является разрушителем, готовым развалить все, что Ослик создал продолжительным и упорным трудом. Остается только надеяться, что в наступающем году Гиена хозяйничать не будет.

