Год Павлина: прогноз на 2023 по зороастрийскому календарю

Он пройдет под знаком Павлина, предыдущими годами "правления" которого были 1895, 1927, 1959, 1991, а теперь этот перечень пополнит и 2023-й. О том, чего нам можно от него ждать, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

"Брызги шампанского"

Павлин – это человек-праздник, искрометность и "брызги шампанского": вы всегда узнаете его по яркой – иногда просто кричащей – одежде, широким жестам и красивым, пышным и цветистым речам. Он заметен в любой толпе, как райская птица среди воробьев, поскольку в силу своей неотразимости просто не может, даже если бы и хотел, слиться с общей массой.

Павлин умен и образован, причем никогда не останавливается на достигнутом и не считает, что превзошел все науки и получил все существующие знания и навыки. Его девиз – знаменитые слова "я знаю, что ничего не знаю". Он всегда использует возможность научиться чему-то новому, получая очередной диплом, записываясь на курсы, тренинги и семинары, и так – до седых волос. Обладает он и чувством юмора.

Человеку, родившемуся в год Павлина, на роду написано быть актером, жаль только, что далеко не все следуют своему предназначению. Павлины настолько многолики и непредсказуемы, что, кажется, нет такой роли, которую они не могли бы сыграть на экране или сцене, впрочем, как и в жизни. К тому же они легко принимают любые обстоятельства – как предполагаемые, так и реальные – поэтому легко "вписываются" или, наоборот, выпутываются из них. Если им не удается направить свои таланты на благо себе и окружающим, они становятся гениальными мошенниками, которые могут обвести вокруг пальца любого – даже очень умного и хитрого – соперника.

Люди, имеющие отношение к этому тотему, обладают магнетизмом и притягательностью в глазах противоположного пола. Интересно, что в большей степени это касается мужчин, поэтому среди Павлинов много брачных аферистов: они могут найти подход к любой женщине и очаровать ее в течение нескольких дней.

Год, полный неожиданностей

Разобравшись с характером Павлина, легче понять, какой год нас ожидает. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что он не даст нам соскучиться, поэтому покой нам по-прежнему будет "только сниться". Тех, кто устал от событий последнего времени и мечтал наконец-то перевести дух, успокоит тот факт, что перемены, которые несет нам Павлин, в значительной степени окажутся хорошими и добрыми. Но этот фактор не отменяет того, что многие из них окажутся для нас полной неожиданностью. Они будут мелькать перед глазами, как картинки в калейдоскопе, создавая иллюзию кинофильма в жанре фэнтези, в котором возможны самые невероятные повороты. Резко перемениться могут даже вещи, еще вчера казавшиеся незыблемыми – к таким событиям необходимо относиться с философской точки зрения, памятуя о том, что ничто не вечно под луной. Например, результатом начавшейся внезапно революции может стать свержение правительства, а сильное и мощное государство совершенно неожиданно для всех распадется на отдельные части, которые в свою очередь образуют новые – независимые – государства. Случившееся только на первый взгляд будет казаться неоправданным – на самом деле соответствующие процессы шли давно, просто не были заметны для поверхностных наблюдателей. К тому же события такого рода трудно будет оценить однозначно: вполне возможно, что позитива в их результатах окажется больше, чем негатива.

Занимайтесь творчеством

На самые большие подарки судьбы могут рассчитывать те, чья профессия связана с творчеством: они добьются серьезных успехов на своем поприще, создав себе таким образом серьезную профессиональную репутацию и заложив основы для серьезных перспектив, в том числе и материального свойства. Мир ждет множество событий, имеющих отношение к искусству: праздников, театральных и музыкальных фестивалей, карнавалов – в общем, всего того, что предполагает яркость и блистательность игры, народные гуляния, салюты и фейерверки.

Важно отметить, что Павлин создаст благоприятные условия для творчества не только маститых мастеров своего дела, но и для новичков. Об этом стоит помнить тем, кто давно хотел проявить себя в каком-либо виде искусства, но по самым разным причинам – как объективным, так и субъективным – до сих пор не смог этого сделать. Теперь их время пришло: необходимо сделать хотя бы первый шаг, поскольку дорогу, как известно, может осилить только идущий.

Осторожность не повредит

Предупреждают астрологи и об опасностях, которые несет с собой наступающий год. Астрологи уверены: в такие времена зло приобретает силу на самых разных уровнях и может быть по-настоящему опасным, поскольку захочет взять реванш за поражения, которое оно испытало ранее. Использовать оно для этого может любые средства – артистизм и непредсказуемость Павлина значительно облегчит его задачу.

Впрочем, это не значит, что от зла нельзя уберечься – главное, понимать, как это можно сделать. Речь идет об осторожности, которую необходимо соблюдать во всех сферах жизни, но особенно в отношениях между людьми – как профессионального, так и личного характера. Зло часто будет принимать облик добра, поэтому необходимо внимательно относиться к разного рода предложениям, исходящим от малознакомых людей: под видом благотворительности человеку могут нанести серьезный ущерб – как материального, так и морального свойства.

Антагонист Павлина

Злым тотемом наступающего года, которого можно назвать антагонистом Павлина, является Хамелеон. Астрологи характеризуют его как существо серое – причем как в переносном, так и в прямом смысле этого слова, ограниченное, злобное и завистливое. Но самое опасное качество Хамелеона – умение приспосабливаться: он, как и его тотем из мира животных, может "окрашиваться" в самые разные цвета и принимать разнообразные формы. Таким образом он становится своим в любой среде, что помогает ему, замаскировавшись, достигать своих целей, обманывая всех вокруг.

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