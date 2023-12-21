Год Зеленого Деревянного Дракона: как встречать, что надеть, какие блюда приготовить

Новый год по китайскому календарю наступит только 10 февраля 2024 года, но встречать мы его будем уже в ночь с 31 декабря на 1 января, так что самое время узнать, чем и как порадовать это фантастическое животное.

На вопрос о том, как встречать год Зеленого Деревянного Дракона рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Как встречать год Дракона

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Как встречать год Дракона? Главным качеством этого мифического существа является достоинство, поэтому – вне зависимости от того, где и как мы решим его встречать – об этом необходимо помнить. Хозяину года трудно представить его гостей – то есть, каждого из нас – пляшущими около елки в масках мишек или зайчиков, да и в это время – по понятным причинам – это вряд ли будет уместно.

Но и совсем отказываться от праздника нельзя – Дракон может счесть, что его не уважают, и обидеться. Тем не менее, нужно соблюсти основные правила. Во-первых, праздничный ужин должен быть торжественным. Даже встречая Новый год дома, делать это нужно при полном параде: в красивой одежде, при свете свечей и с посудой для особых случаев. Красивая – но негромкая и не танцевальная – музыка поможет создать подходящую атмосферу. Во-вторых, ни в чем, включая одежду, украшения и блюда на праздничном столе, не должно быть дешевизны: пусть вещей или продуктов будет меньше, зато выбор нужно сделать только в пользу высшего качества.

Любимые цвета Зеленого Дракона

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Лучший способ создать себе праздничное настроение – украсить дом к приходу Рождества и Нового года: купить – или сделать своим руками – новые шторы, скатерть, тканые салфетки, накидки и наволочки для диванных подушек. Дракон в Китае является символом императорской власти, главными цветами которой являются красный и золотой цвета в любых их сочетаниях. Можно добавить к ним белый и зеленый, сделав декор в традиционных цветах Рождества. Те, для кого такие сочетания покажутся слишком яркими, могут выбрать лиловый или фиолетовый с серебром – это будет выглядеть более приглушенно, но не менее роскошно. Главное, не отказываться от блеска – без него Дракон не мыслит своего существования. Не обязательными, но желательными являются и фигурки Дракона, которые украсят итерьер – лучше всего, если они будут деревянными или керамическими

Что приготовить

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Хозяин года, несмотря на свое мистическое происхождение, травоядным животным не является, он одинаково любит как мясо, так и рыбопродукты. Поэтому, накрывая новогодний стол, нужно ориентироваться на свой вкус, существующие в семье возможности и, конечно же, финансовые возможности. Тем же, кто хочет сделать Дракону приятное, нужно уделить особое внимание десертам. Принято считать, что Дракон – сладкоежка, поэтому, прежде всего, на праздничном столе должны быть разнообразные вкусности – причем необязательно вредные, сейчас можно приобрести массу полезных сладостей, которые и можно выставить для себя и гостей.

Как украсить дом

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Казалось бы, чему нас не стоит учить, так это тому, как наряжать елку – этим навыком с детства владеют все. Тем не менее, каждый год дизайнеры подбрасывают нам интересные идеи – так, в этом году в тренде цветы и ягоды, которые должны заменить привычные шары, фигурки, шишки и сосульки. Впрочем, для тех, кто является сторонником консервативного подхода к украшению новогоднего дерева могут не делать столь резких движений, остановившись на традиционных игрушках.

Если говорить о конкретных предметах, которые обязательно должны быть на елке в этом году, то, во-первых, это китайские монетки, которые символизируют богатство. Считается, что они привлекают удачу в финансовых вопросах и в любое другое время, но в год Дракона их магическое влияние на нашу жизнь увеличится в разы, особенно если связать несколько штук красной атласной ленточкой. Во-вторых, Дракона порадует его собственная фигурка или шарик с его изображением – лучше всего, если оно будет зеленого цвета. Ну, и в-третьих, из имеющихся в наличии игрушек желательно выбрать те, которые сочетают в себе красный и золотой цвета. Подходящей также будет комбинация фиолетового и серебряного, ну и зеленого – куда же без него накануне года Зеленого Деревянного дракона.

Что надеть

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Украсив дом, накрыв стол и нарядив елку, не стоит забывать и о себе. Отвечая на вопрос, какой цвет наряда выбрать для новогодней ночи, астрологи, несмотря на присущий хозяину года зеленый, не настаивают на нем. Во всяком случае, он не должен быть ярким – лучше нефритовым или малахитовым. Касается это и красного – яркий алый оттенок лучше заменить бордовым или пурпурным, зато ярко-красным может – и должен! – быть маникюр. Дракон вряд ли оценит блеклый наряд, поэтому все пастельные оттенки лучше отложить в сторону, не любить хозяин года и синий цвет – в нем в новогоднюю ночь лучше не появляться.

Фасоны – как в женской, так и в мужской одежде – необходимо выбирать классические – никакой фривольности, вульгарности или, не ай бог, повседневности, Дракону это не по статусу. Что до фактуры материалов, то наиболее предпочтительными будут шелк и парча, а также клжа – лучше всего эко вариант. Чтобы быть в тренде хозяина года, без блесток – люрекса, стразов и пайеток – не обойтись, а их количество определит личный вкус каждого. Украшения можно выбирать массивные – платиновые, золотые или серебряные, бижутерия не совместима с императорским величием Дракона. Впрочем, возможем и вариант с деревянными украшениями – с учетом стихии наступающего года.

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