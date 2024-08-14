Год Зеленой Деревянной Змеи: что ждет нас в 2025-м

До наступления нового – 2025-го – года осталось менее полугода, поэтому самое время узнать, каким он будет и что нам принесет. Об этом может рассказать тотем, под которым – согласно китайскому календарю – он пройдет: у каждого из составляющих его круг двенадцати животных свой "характер", а значит, и события, ожидающие нас в наступающем году, во многом могут быть предопределены.

О том, какое животное будет покровительствовать нам в 2025 году и как изменится наша жизнь в это время, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Новый год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи – он продлится с 29 января 2025-го по 16 февраля 2026 года. Ее тотем занимает шестое место в числе 12 знаков китайского календаря, предыдущее ее царствование было в 2013-м, а следующее наступит в 2037 году.

Змея – символ мудрости

Змея – пожалуй, самое загадочное существо китайского Зодиака. Во всех жизненных ситуациях его представители руководствуются не столько разумом, сколько интуицией, хотя по умственным и интеллектуальным способностям превосходят многих. Змеи расчетливы и знают, как из любой ситуации извлечь выгоду. Они не признают авторитетов, поэтому в любых обстоятельствах руководствуются исключительно собственным мнением. Змеи – приятные собеседники, хотя предпочитают больше слушать, чем говорить, но все их реплики попадают в точку. К тому же они знают, как сказать другому человеку хорошее, и умолчать о плохом.

Дерево – молодое и зеленое

Если верить китайской астрологической традиции, характер года определяется не только знаком-тотемом, но и стихией, которая этому году соответствует. Стихия 2025 года – Дерево, к тому же не осеннее, замиряющее с осыпающимися листьями, а весеннее, молодое и зеленеющее. Как правило, такие характеристики говорят об успешности большинства начинаний этого времени – работа над ними окажется гораздо более плодотворными, чем те, что были начаты раньше, но по какой-то причине не закончены до сих пор. Приветствоваться также будут свежие идеи и креативный взгляд на решение привычных – а иногда и изрядно поднадоевших – проблем.

Социальная напряженность и военные конфликты

Пожалуй, больше других вопросов нас интересует геополитическая обстановка в мире – особенно это касается социальной напряженности и конфликтов, в том числе и военных. Змея не любит резких перемен, поэтому обстановка в мире – как в лучшую, так и в худшую сторону – в это время не изменится, поэтому ситуация в нашей стране, скорее всего, останется на том же уровне, что и сейчас. Правда, есть надежда на то, что мирные соглашения будут достигнуты еще в нынешнем, 2024 году, а это значит, что в год Змеи они не будут нарушены и нас ждет спокойное время.

Технический прогресс

Змея сосредоточена на получении новых знаний, поэтому технический прогресс в этот период на месте стоять не станет. Преимущественно его развитие будет связано с искусственным интеллектом: продолжится автоматизация процессов, в которых сейчас применяется ручной труд, изменится работа транспорта и системы здравоохранения – в них особенно важно применение новых технологий. Появятся новые источники возобновляемой энергии, будут найдены способы решения таких глобальных вызовов, как изменение климата и пандемии, что также отразится на качестве жизни.

Один в поле воин

Змея – существо не коллективное, поэтому в наступающем году успеха в профессиональном отношении добьются преимущественно те из нас, кто будет работать в одиночку – то есть, это тот редкий случай, когда один в поле воин. Конечно, отказываться от помощи в некоторых – особо важных – случаях не стоит, но победа в новом году – за одинокими гениями, которые смогут надеяться только на себя, зато и славой делиться ни с кем не придется. Правда, обратной стороной работы вне коллектива может стать подверженность стрессам – все-таки трудно нести все на своих плечах: в таких случаях желательно взять тайм-аут, передохнуть и все будет в порядке.

Хорошее время для смены работы

В год Змеи не только можно, но и нужно менять работу – на более интересную, творческую и выгодную в финансовом отношении. В карьере нужно стремиться от простого к сложному: каждая новая задача должна быть сложнее и перспективнее предыдущей, поэтому, почувствовать, что на нынешнем рабочем месте мы достигли потолка, необходимо искать новое. В работе необходимо проявлять такие качества как проницательность и находчивость, а все вопросы решать вдумчиво и не торопясь. Важно также стремиться к личностному росту и профессиональному самосовершенствованию, а также к практичности и эффективности.

Кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает

В год Змеи нужно не только усиленно работать, но и полноценно отдыхать – без релакса восстановить силы для новых успехов не удастся. Необходимо с пользой проводить выходные, вовремя брать отпуск и делать перерывы в течение рабочего дня. Особенно важно это для тех, то заботится о своем здоровье: любые заболевания гораздо проще предотвратить, чем впоследствии лечить.

Дружба и любовь

Змеи избирательны в отношениях: общению с человеком, который, как им окажется, не дотягивает до их уровня, они предпочтут одиночество. Прежде чем стать другом Змеи, необходимо пройти достаточно жесткий «кастинг», только после этого представители знака допустят их в свой круг. Змеи редко делятся своими секретами и тайнами – даже с близкой подругой или другом они либо обсуждают его проблемы, либо беседуют на отвлеченные темы. Среди знаков китайского календаря лучшая совместимость у Змеи с Драконами и Петухами, а напряженные отношения – с Тигром, Кроликом и Козой. Кстати, касается это не только дружеских, но и романтических отношений. Тем не менее это не значит, что представителям этих тотемов не удастся найти с хозяйкой года общий язык – главное, не обманывать ее: зла и предательства Змея не простит.

Знамениты люди, родившиеся в год Змеи

Список знаменитых людей, родившихся под знаком Змеи, впечатляет – так, Змеями являются Гете, Авраам Линкольн, Альфред Нобель, Стивен Хокинг, Пабло Пикассо, Франц Шуберт, Одри Хепберн, Мохаммед Али, Брюс Ли, Бред Питт.

Читайте также: