Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 1-7 ноября: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 1-7 ноября: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 1 по 7 ноября.

Овнам (21.03 – 20.04), Близнецам (22.05 – 21.06), Ракам (22.06 – 22.07) и Весам (24.09 – 23.10) в первой половине недели необходимо обратить особое внимание ногам. Существует вероятность боли в суставах и травм, поэтому представителям знаков рекомендуется отказаться от физической активности, меньше ходить пешком и носить максимально удобную обувь.

Во второй половине недели важно избегать перенапряжения – как физического, которое может стать причиной травм и растяжений, так и интеллектуального, которое приведет к гипертоническому кризу и связанным с ним не самым приятным симптомам – головной боли, головокружению и тошноте.

Тельцам (21.04 – 21.05), Львам (23.07 – 21.08), Стрельцам (23.11 –21.12) и Водолеям (21.01 – 18.02) в начале недели необходимо пересмотреть свой пищевой рацион, исключив из него вредные продукты – жирную, тяжелую, жареную и мясную пищу, взамен добавив продукты полезные – каши, фрукты и соки. Это позволит избежать проблем с желудочно-кишечным трактом – возможно обострение гастрита и раздражение стенок кишечника.

Ближе к финалу недели звезды настоятельно рекомендуют представителям знаков беречь глаза и уши. Важно не допускать попадания в глаза песка и другого мусора – это может стать причиной конъюнктивита.

Девам (22.08 – 23.09), Скорпионам (24.10 – 22.11) Козерогам (22.12 – 20.01) и Рыбам (19.02 – 20.03) в первой половине недели необходимо обратить внимание на свое самочувствие – его ухудшение может говорить о том, что организм нуждается в чистке от шлаков и токсинов. Лучшим способом сделать это станет использование детокс-меню, если же оно не даст результатов, можно обратиться к посту или голоданию.

Во второй половине недели ни в коем случае нельзя поднимать и переносить тяжести – это может стать причиной травм и растяжений. В это время также важно отказаться от алкоголя, поскольку он может стать причиной нервных срывов, а также ограничить прием лекарственных препаратов – они не только не вылечат старые заболевания, но и спровоцируют новые.

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