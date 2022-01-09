Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на ​​​​​​​10-16 января: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на ​​​​​​​10-16 января: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить, и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 10 по 16 января.

Овнам (21.03 – 20.04), Стрельцам (23.11 – 21.12), Водолеям (21.01 – 18.02) и Рыбам (19.02 – 20.03) в первой половине недели желательно избегать любого хирургического вмешательства, даже если речь идет всего лишь об обрезном маникюре. Слишком велика вероятность занести инфекцию, лечением которой окажется насколько дорогим, настолько и долгим.

Во второй половине недели серьезные проблемы со здоровьем представителям знака не грозят, но это не значит, что о нем не надо заботиться. Лучший способ избежать неприятностей – вести здоровый образ жизни: пить витамины, придерживаться диеты, чаще бывать на свежем воздухе.

Тельцам (21.04 – 21.05), Близнецам (22.05 – 21.06), Львам (23.07 – 21.08) и Весам (24.09 – 23.10) в начале недели звезды настоятельно рекомендуют избегать напряжения – как морального, так и физического. Первое может стать причиной головных болей, тошноты и головокружения, второе – приведет к болям к возникновению болей в мышцах конечностей и пояснице, поэтому представителям знака необходимо – разумеется, по возможности – как можно больше отдыхать и расслабляться.

Ближе к финалу недели необходимо снизить обороты – как можно меньше работать и как можно больше отдыхать. Переутомление может быть чревато самыми разными проблемами со здоровьем, поэтому не стоит доводить себя до невменяемого состояния.

Ракам (22.06 – 22.07), Девам (22.08 – 23.09), Скорпионам (24.10 – 22.11) и Козерогам (22.12 – 20.01) в первой половине недели следует обратить особое внимание питание – велик риск пищевых отравлений, поэтому при малейшем сомнении в свежести блюд на своем столе им необходимо немедленно отправлять их в мусорное ведро. В магазине, покупая продукты, важно следить за сроками годности на упаковке – просроченные, даже с солидной скидкой, лучше не брать – лечение обойдется представителям этих знаков гораздо дороже.

Во второй половине недели особую опасность для представителей знаков будут представлять лекарства и алкоголь, поэтому в отношении и того, и другого необходимо соблюдать осторожность. В это время – впрочем, как и в любое другое – ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, это может быть чревато отравлением. Что до спиртных напитков, то даже небольшая доза может вызвать обострение хронических заболеваний.

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