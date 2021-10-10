Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 11-17 октября: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 11-17 октября: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 11 по 17 октября.

У Овнов (21.03 – 20.04), Близнецов (22.05 – 21.06), Скорпионов (24.10 – 22.11) и Стрельцов (23.11 – 21.12) в первой половине недели проблем со здоровьем не предвидится, поэтому главное для них в этот период – соблюдать гигиену, которая, как известно, является залогом отсутствия болезней и, как следствие, хорошего самочувствия. Звезды рекомендуют им в это время делать уборку чаще, чем обычно – причем она должна быть влажной – протирать все поверхности и при первой же возможности проветривать помещение. Что касается самих представителей знаков, то им стоит побольше гулять – свежий воздух пойдет им на пользу.

Во второй половине недели особую осторожность необходимо проявлять тем представителям знаков, которые страдают от недугов сердечно-сосудистой системы. Нервное напряжение, которое будет нагнетаться в это время, может спровоцировать ухудшение состояния, так что важно сохранять спокойствие – оно защитит от нервных срывов.

Тельцам (21.04 – 21.05), Девам (24.08 – 23.09), Весам (24.09 – 23.10) и Водолеям (21.01 – 18.02) в начале недели необходимо обратить внимания на органы дыхания – велик риск простуд и заболеваний ЛОР-органов, поэтому нежелательно переохлаждаться, пить холодные напитки, есть мороженое и одеваться не по сезону. Важно помнить, что береженого бог бережет.

В финале недели может неожиданно заявить о себе пищеварительный тракт – велика вероятность пищевого отравления и приступов гастрита. Избежать такой реакции организма на недоброкачественные продукты можно только одним способом: необходимо следить за тем, чтобы еда была свежей и правильно приготовленной с технологической точки зрения.

Ракам (22.06 – 22.07), Львам (23.07 – 21.08) Козерогам (22.12 – 20.01) и Рыбам (19.02 – 20.03) в первой половине недели можно не опасаться неприятных сюрпризов со здоровьем – оно подвести не должно. Но это не значит, что о нем не нужно заботиться превентивно: время благоприятно для прохождения медицинского обследования – оно пройдет успешно. Можно также делать плановые хирургические операции и лечить зубы.

Во второй половине недели представителям знака необходимо внимательно прислушаться к сигналам, которые будет подавать им организм. Любую – даже незначительную – боль нельзя заглушать таблетками, необходимо сразу же обратиться к врачу.

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