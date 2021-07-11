Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 12-18 июля: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 12-18 июля: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 12 по 18 июля.

Овны (21.03 – 20.04), Львы (23.07 – 21.08), Стрельцы (23.11 – 21.12) и Козероги (22.12 – 20.01) в первой половине недели могут почувствовать сильную головную боль, головокружение и тошноту. Скорее всего, эти неприятные симптомы будут связаны с переутомлением, поэтому лучшим средством борьбы с ними окажется отдых. Не стоит также снимать болевой синдром при помощи таблеток, особенно тех, что "выписали" рекламные ролики.

Во второй половине недели необходимо внимательно следить за состоянием артериального давления, особенно это касается тех представителей знака, для которых проблемы сердечно-сосудистой системы являются хроническими. Учитывая установившуюся жару, нежелательно бывать на улице в обеденное время, надо вести малоподвижный образ жизни, пить больше воды и принимать прописанные лечащим врачом препараты.

Тельцам (21.04 – 21.05), Близнецам (22.05 – 21.06), Водолеям (21.01 – 18.02), и Рыбам (19.02 – 20.03) в начале недели необходимо обратить внимание на питание. Жирная, жареная, тяжелая и мясная пища может оказать неблагоприятное воздействие на самочувствие и состояние здоровья в целом, поэтому необходимо как минимум ограничить ее употребление, перейдя на овощи и фрукты, а как максимум попрактиковать детокс-меню. После очищения организма представители знаков почувствуют себя гораздо лучше – легкость в теле будет такая, что, как им покажется, они смогут летать – причем не только в переносном, но и в прямом смысле слова.

В финале недели здоровье не должно преподнести представителям знака неприятных сюрпризов, вот только тем из них, у кого есть хотя бы незначительные проблемы со зрением, необходимо соблюдать максимальную осторожность. Не стоит напрягать глаза, читая при недостаточном освещении, долго работать за компьютером и сидеть в интернете в телефоне.

Ракам (22.06 – 22.07), Девам (24.08 – 23.09), Весам (24.09 – 23.10) и Скорпионам (24.10 – 22.11) в первой половине недели звезды советуют пройти медицинское обследование – особенно это касается тех представителей знака, которые давно не были даже у своего семейного врача. О серьезных заболеваниях речь, к счастью, не идет, тем не менее контроль над состоянием здоровья никому не помешает.

Во второй половине недели звезды рекомендуют представителям знака бережно относиться к своему здоровью. Заболевание, проявившееся в это время, будет носить длительный и тяжелый характер, поэтому при первых признаках недомогания необходимо сразу же обратиться к врачу: он поставит точный диагноз и назначит схему лечения.

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