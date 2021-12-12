Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 13-19 декабря: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 13-19 декабря: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 13 по 19 декабря.

У Овнов (21.03 – 20.04), Львов (23.07 – 21.08), Дев (22.08 – 23.09) и Стрельцов (23.11 – 21.12) в первой половине недели могут обостриться уже существующие хронические заболевания и начаться новые, с которыми они до сих пор не сталкивались. И если в первом случае необходимо соблюдать все рекомендации лечащего врача, которые позволят стабилизировать ситуацию, то во втором придется обратиться к специалистам, пройти обследование и получить необходимые предписания. Также важно осторожно относиться к своему здоровью: избегать переохлаждения, соблюдать диету, заниматься посильным видами спорта и чаще бывать на свежем воздухе.

Во второй половине недели здоровье особых проблем представителям знаков не предвещает, тем не менее выпускать его из-под контроля нежелательно: любой недуг, начавшийся в это время, может принять затяжной характер и привести к осложнениям, поэтому даже небольшое недомогание не стоит оставлять без внимания.

Тельцы (21.04 – 21.05), Близнецы (22.05 – 21.06), Козероги (22.12 – 20.01) и Водолеи (21.01 – 18.02) в начале первой половине недели могут столкнуться с недугами женской половой сферы. Не стоит оставлять без внимания сигналы, которые будет посылать организм, и заглушать их обезболивающими лекарствами, это может привести к, мягко говоря, неприятным последствиям, поэтому лучше сразу обратиться к врачу и прислушаться к его советам.

Ближе к финалу недели представителям знаков стоит соблюдать максимальную осторожность по отношению к состоянию своего здоровья. Есть опасность подхватить вирус или получить травму, поэтому не стоит бывать в местах большого скопления людей, а также заниматься экстремальными видами спорта и водить машину на запрещенной скорости.

Раков (22.06 – 22.07), Весов (24.09 – 23.10), Скорпионов (24.10 – 22.11) и Рыб (19.02 – 20.03) в начале недели могут побеспокоить позвоночник и желудочно-кишечный тракт. Не стоит заниматься силовыми видами спорта, делать резкие движения, поднимать тяжести, употреблять уличную еду, некачественные и просроченные продукты.

Во второй половине недели, чтобы не заболеть, представителям знаков необходимо принять превентивные меры, которые позволят укрепить иммунитет: посетить SPA-салон, баню или сауну и больше гулять на свежем воздухе. А вот голодать и садиться на диету сегодня не стоит – защитные силы организма не настолько сильны, чтобы выдержать такой стресс.

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