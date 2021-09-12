Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 13–19 сентября: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 13–19 сентября: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть и как их лечить, профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 13 по 19 сентября.

Овнам (21.03 – 20.04), Тельцам (21.04 – 21.05), Водолеям (21.01 – 18.02) и Рыбам (19.02 – 20.03) в первой половине недели какие-либо заболевания не грозят, но они могут ощущать серьезную нехватку сил и энергии, поэтому перенапрягаться им не стоит: легко переоценить свои силы и надорваться – как в прямом, так и в переносном смысле. Конечно, лучше всего отправиться на отдых – бархатный сезон в разгаре, но коль скоро такой возможности нет, необходимо каждую свободную минуту посвящать релаксу: много гулять, читать и слушать расслабляющую музыку.

Во второй половине недели важно соблюдать правила, которые позволят избежать проблем со здоровьем. Прежде всего из-за большого риска отравления необходимо употреблять только свежие и качественные продукты, отказаться от курения и алкоголя и исключить физическое напряжение.

Близнецам (22.05 – 21.06), Ракам (22.06 – 22.07), Весам (24.09 – 23.10) и Скорпионам (24.10 – 22.11) в первой половине недели необходимо внимательно следить за работой пищеварительного тракта: не перегружать его вредной и тяжелой пищей, не злоупотреблять специями, не есть и не пить продукты брожения – кислую капусту, малосольные огурцы, квас и пиво. Нарушив эти правила, серьезных заболеваний представители знака, возможно, и не получат, но тяжесть внутри, которая осложнит и затруднит жизнь, будет им обеспечена.

Во второй половине недели представителям знаков необходимо беречь от переохлаждения глаза – вирусный конъюнктивит или ячмень, полученные в результате простуды, будут досаждать долго, так что лучше до них не доводить. Могут также обостриться хронические заболевания – прежде всего сердечно-сосудистые, которые нежелательно лечить средствами народной медицины – лучше сразу же обратиться к врачу.

Львам (23.07 – 21.08), Девам (24.08 – 23.09), Стрельцам (23.11 – 21.12) и Козерогам (22.12 – 20.01) в первой половине недели рекомендуется прислушиваться к своему организму и выполнять все его пожелания. Хочется прогуляться по парку? Значит, ему не хватает кислорода. Готовы все время есть соленые огурцы? Если о беременности речь не идет, скорее всего, организм нуждается в воде, а значит, необходимо увеличить ее количество в повседневном рационе. Все время хочется сыра? Возможно, организм таким образом сигнализирует о нехватке кальция и пониженном давлении – сыр позволяет его повысить.

Во второй половине недели здоровье не создаст проблем представителям знака, даже хронические заболевания не будут о себе напоминать. Именно в такое – благоприятное для организма – время звезды советуют пройти медицинское обследование. В это время также рекомендуется пересмотреть свой пищевой рацион, включив в него полезные продукты и отказавшись от питания в кафе и ресторанах.

Читайте также: Венера в Скорпионе 11 сентября - 7 октября 2021: что нас ждет в это время

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку