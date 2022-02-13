Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 14-20 февраля: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 14-20 февраля: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 14 по 20 февраля.

У Овнов (21.03 – 20.04), Весов (24.09 – 23.10) Скорпионов (24.10 – 22.11) и Стрельцов (23.11 – 21.12) в первой половине недели могут обостриться хронические заболевания или появиться новые. И если они хорошо знают, как справляться с первыми, вторые потребуют консультации с лечащим врачом, обследования и разработки схемы лечения.

Во второй половине недели под угрозой могут оказаться печень и почки. В случае плохого самочувствия необходимо обратиться к врачу, пройти тщательное обследование и получить рекомендации относительно того, как стабилизировать свое физическое состояние.

Тельцам (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Девам (22.08 – 23.09) и Козерогам (22.12 – 20.01) в начале недели необходимо обратить внимание на состояние поджелудочной железы: важно отказаться от вредной – жирной и тяжелой – пищи, следить за ее свежестью, исключить из рациона алкоголь и быть максимально осторожными с лекарствами – ни в коем случае нельзя ими злоупотреблять.

Ближе к финалу недели велика вероятность заражения кожными инфекциями, поэтому очень важно соблюдать осторожность, посещая места со влажной средой – например, бани, бассейны и аквапарки, а также тщательно мыть руки по приходе домой.

Близнецам (22.05 – 21.06), Львам (23.07 – 21.08), Водолеям (21.01 – 18.02) и Рыбам (19.02 – 20.03) в первой половине недели здоровье докучать не должно. Однако если они все-таки столкнутся с недомоганием, то звезды советуют им отказаться от химических лекарств и обратиться к гомеопатии, а также использовать средства народной медицины – они точно не нанесут вреда организму.

Во второй половине недели необходимо обращать внимание на сигналы, которые будет посылать организм. Любую, даже самую незначительную, боль нельзя заглушать лекарствами – лучше обратиться к врачу и получить рекомендации по лечению. Нужно помнить, что любой недуг, если застать его на начальной стадии, не имеет никаких шансов.

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