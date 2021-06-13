Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 14-20 июня: кому на что обратить внимание

Звезды рассказывают о том, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание.

Какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 14 по 20 июня.

Овнам (21.03 – 20.04), Львам (23.07 – 21.08), Весам (24.09 – 23.10) и Козерогам (22.12 – 20.01) в первой половине недели звезды рекомендуют, насколько это возможно, придерживаться здорового образа жизни: правильно питаться, больше гулять и отдыхать, заниматься физкультурой и спортом, тогда и проблем со здоровьем не будет. Необходимо также прислушиваться к сигналам, которые будет подавать организм – особенно в том, что касается питания. Таким образом он будет подсказывать, чего ему не хватает для нормального функционирования: например, если хочется шоколада, значит, он нуждается в калии и магнии, а желание добавлять в еду чеснок говорит о недостатке витаминов группы В.

Во второй половине недели могут напомнить о себе хронические заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой. Возможно, пришла пора пройти обследование и получить рекомендации врача относительно того, какие препараты принимать и какой образ жизни вести.

Тельцам (21.04 – 21.05), Близнецам (22.05 – 21.06), Девам (24.08 – 23.09) и Водолеям (21.01 – 18.02) в начале недели необходимо быть очень требовательными к еде: она должна быть свежей (никакой осетрины второй свежести есть нельзя) и здоровой – нужно отказаться от всего жареного, жирного, копченого, а также чересчур соленого и перченого. Те, кто не прислушается к рекомендациям, могут получить проблемы с желудочно-кишечным трактом, на устранение которых может уйти продолжительное время.

Ближе к финалу недели может возникнуть опасность пищевого отравления, поэтому крайне важно исключить из рациона спиртное и лекарства, особенно те, которые "прописаны" телевизионной рекламой, а не лечащим врачом. Звезды также рекомендуют усилить физическую активность – занятия спортом и ходьба в быстром темпе улучшат самочувствие.

Ракам (22.06 – 22.07), Скорпионам (24.10 – 22.11), Стрельцам (23.11 – 21.12) и Рыбам (19.02 – 20.03) звезды особых проблем со здоровьем не обещают, а усталость и упадок сил, которые они почувствуют, будут продиктованы переутомлением – как физическим, так и моральным. Чтобы восстановить жизненны тонус, не стоит хвататься за таблетки – витаминов в виде овощей и фруктов, восьми часов сна и прогулок на свежем воздухе будет вполне достаточно.

Во второй половине недели велика вероятность обострения хронических заболеваний – особенно связанных с органами дыхания и желудочно-кишечного тракта. Возможно, не стоит и дальше откладывать медицинское обследование и посещение врача – это поможет определиться с направлением и способами лечения. Тем, у кого серьезных заболеваний нет, необходимо как можно больше заниматься физкультурой и спортом – желательно на свежем воздухе.

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