Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 15-21 ноября: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 15-21 ноября: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 15 на 21 ноября.

Овнам (21.03 – 20.04), Весам (24.09 – 23.10), Скорпионам (24.10 – 22.11) и Водолеям (21.01 – 18.02) в первой половине недели проблемы со здоровьем не грозят. Единственное, от чего представителям знака следует воздержаться, – это напряжение, оно может негативно сказаться на самочувствии: физическое напряжение чревато травмами и растяжениями, а моральное – проблемами с артериальными давлением, головной болью, головокружением и тошнотой.

Бессилие, которое представители знака могут ощутить во второй половине недели, скорее всего, будет связано не с каким-то конкретным заболеванием, а с усталостью и эмоциональным выгоранием. Необходимо пополнить запасы энергии любым доступным и подходящим вам способом: помимо традиционных рекомендаций – отдыха, комплекса витаминов, диеты, занятий спортом и прогулок на свежем воздухе – каждый может заняться тем, что приносит дополнительную энергию лично ему: например, почитать или послушать хорошую музыку.

Тельцам (21.04 – 21.05), Близнецам (22.05 – 21.06), Стрельцам (23.11 – 21.12) и Козерогам (22.12 – 20.01) в начале недели важно помнить, что заболевания, начавшиеся в это время, не только окажутся продолжительными, но и могут привести к нежелательным осложнениям. Необходимо остерегаться переохлаждения, одеваться по погоде, не сидеть на сквозняке, а при первых же признаках недомогания обращаться к врачу.

Ближе к финалу недели особую осторожность стоит проявить тем, в чьем анамнезе есть хронические заболевания – в это время они могут обостриться. Как правило, представители знака проинструктированы своим лечащим врачом о том, что делать в таких случаях. Если же привычные меры не помогают, необходимо сразу обратиться за медицинской помощью – возможно, схема лечения требует корректировки.

Ракам (22.06 – 22.07), Львам (23.07 – 21.08), Девам (22.08 – 23.09) и Рыбам (19.02 – 20.03) здоровье неприятных сюрпризом преподнести не должно, тем не менее важно потратить это время на профилактику разнообразных недугов. Звезды советуют записаться на оздоровительные программы (если эпидемическая обстановка не позволит, вполне можно сделать это по интернету), пройти несколько сеансов ароматерапии и как можно больше гулять на свежем воздухе – желательно там, где почти нет людей.

Во второй половине недели звезды рекомендуют представителям знака придерживаться диеты, исключив из рациона мясо – особенно жирное – и грибы и включив в него как можно больше фруктов и овощей – особенно темно-зеленых. В это время также можно возлагать особые надежды на лекарства – они будут прекрасно усваиваться организмом и, как следствие, помогать организму справляться с недугом, при этом обычным аптечным препаратам стоит предпочесть гомеопатию.

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