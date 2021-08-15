Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 16-22 августа: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 16-22 августа: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже – а порой и лучше – докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить, а также профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 16 по 22 августа.

Овнам (21.03 – 20.04), Стрельцам (23.11 – 21.12), Козерогам (22.12 – 20.01) и Рыбам (19.02 – 20.03) в первой половине недели проблемы со здоровьем не грозят, но звезды настоятельно рекомендуют представителям этих знаков повысить физическую активность, в противном случае сидячая работа доведет их до гиподинамии. Желательно взять абонемент в фитнес-зал, но, если такой возможности не будет, необходимо хотя бы больше ходить пешком – прогулка в быстром темпе, да еще и по парку, в какой-то степени сможет заменить физические упражнения.

Во второй половине недели представителям знаков необходимо избегать перенапряжения – как физического, так и эмоционального. Первое может стать причиной болезней суставов и позвоночника, второе – обострения хронических заболеваний, мигреней и бессонницы.

Близнецам (22.05 – 21.06), Львам (23.07 – 21.08), Весам (24.09 – 23.10) и Скорпионам (24.10 – 22.11), имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, в начале недели необходимо обратить внимание на его работу. Велика вероятность обострения хронических заболеваний, на которые необходимо реагировать сразу же – выполнять рекомендации своего лечащего врача. Существует также вероятность пищевых отравлений – по этой причине важно следить за качеством и свежестью продуктов, выбрасывать то, что уже давно лежит в холодильнике, и уж тем более не соблазняться уличной едой – это чревато серьезными заболеваниями.

Ближе к финалу недели представители знаков смогут значительно улучшить свое самочувствие при помощи целебных свойств обычной воды. В течение дня рекомендуется пить как можно больше чистой негазированной воды, а по вечерам – принимать ванну с отваром трав.

Тельцы (21.04 – 21.05), Раки (22.06 – 22.07), Девы (22.08 – 23.09) и Водолеи (21.01 – 18.02) в первой половине недели могут почувствовать недомогание, связанное с сердечно-сосудистой системой. Необходимо придерживаться схемы лечения, назначенной лечащим врачом: принимать прописанные им лекарства, не выходить на улицу во время усиленной солнечной активности – с двенадцати до четырех дня, пить больше воды, соблюдать диету, сократить употребление соли, исключить алкоголь и отказаться от курения, а также заниматься посильной физкультурой.

Во второй половине недели здоровье представителям знака особых неприятностей не преподнесет, если, конечно, они сами на них не напросятся. Им не стоит делать ничего, что может привести к травмам: быстро бегать, делать резкие движение, поднимать тяжести, а вот соблюдая аккуратность и осторожность, они ничем не рискуют.

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