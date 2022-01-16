Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 17-23 января: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 17-23 января: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 17 до 23 января.

Овнам (21.03 – 20.04), Близнецам (22.05 – 21.06), Весам (24.09 – 23.10) и Стрельцам (23.11 – 21.12) в первой половине недели желательно отказаться от любых медицинских манипуляций и особенно хирургических операций. Полнокровие внутренних органов, которое развивается в организме накануне полнолуния, может стать причиной кровотечений, осложняющих даже незначительный порез или ранку, нанесенную при обрезном маникюре.

Во второй половине недели необходимо обратить внимание на печень и почки – внезапная боль может свидетельствовать о том, что в работе этих органов наметились какие-то проблемы. Желательно сразу же обратиться к врачу, чтобы застать недуг на начальном этапе и как можно быстрее принять меры.

Тельцам (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Львам (23.07 – 21.08) и Козерогам (22.12 – 20.01) в начале недели проблемы со здоровьем не грозят, тем не менее звезд рекомендуют им в качестве профилактики почистить организм: попить травяные отвары и чаи, сесть на детокс-диету, употреблять больше чистой, негазированной воды и чаще бывать на свежем воздухе.

На переломе недели представители знаков рискуют подхватить кожную инфекцию, поэтому звезды рекомендуют им быть максимально осторожными в местах, где возможно заразиться – например, в бассейне или бане: пользоваться только своими предметами туалета, носить резиновые тапочки, а также чаще мыть руки и ополаскивать ноги.

Девам (22.08 – 23.09), Скорпионам (24.10 – 22.11) Водолеям (21.01 – 18.02) и Рыбам (19.02 – 20.03) – особенно тем представителям знаков, у которых есть заболевания крови – необходимо максимально внимательно и осторожно относиться к своему здоровью: необходимо избегать травм, чреватых кровотечениями. Важно также обратить внимание на продукты, входящие в пищевой рацион: они должны быть только свежими и качественными, в противном случае велик риск пищевых отравлений.

Во второй половине недели ни в коем случае нельзя злоупотреблять лекарствами – особенно теми, которые представители знаков сами себе прописали, а также алкогольными напитками: как первое, так и второе может стать причиной серьезного отравления.

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