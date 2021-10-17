Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 18-24 октября: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 18-24 октября: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 18 по 24 октября.

Овнам (21.03 – 20.04), Львам (23.07 – 21.08), Девам (24.08 – 23.09) и Стрельцам (23.11 – 21.12) в первой половине недели звезды особых проблем со здоровьем не обещают, тем не менее им необходимо быть осторожными: если болезнь все-таки прихватит представителей знака, от нее долго не удастся избавиться. Поддержать защитные силы организма можно при помощи повышающих иммунитет чаев (облепихового и клюквенного, из чабреца, листьев липы, малины и смородины), ароматерапии и занятий йогой.

Во второй половине недели представителям знака желательно отказаться от любых медицинских манипуляций – прежде всего хирургических операций – слишком велика вероятность неожиданных кровотечений. Можно также очистить организм от шлаков при помощи детокс-меню и большого количества чистой питьевой – лучше всего талой – воды.

Тельцам (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Козерогам (22.12 – 20.01) и Водолеям (21.01 – 18.02) в начале недели важно опасаться заболеваний, которые могут дать о себе знать в это время, поскольку они чреваты разного рода осложнениями. Поскольку любой недуг лучше предупредить, а не лечить, желательно принять превентивные меры: принять участие в оздоровительных программах – особенно тех, которые имеют отношение к закаливанию, устраивать сеансы ароматерапии и чаще гулять на свежем воздухе – в лесу или близлежащем парке.

В финале недели представителям знаков важно помнить о необходимости следить за питанием, которое прежде всего должно быть здоровым, а только потом – вкусным и питательным. Очистить организм от токсинов помогут травяные чаи, свежие овощи и фрукты.

Близнецам (22.05 – 21.06), Весам (24.09 – 23.10), Скорпионам (24.10 – 22.11) и Рыбам (19.02 – 20.03) в первой половине недели важно пересмотреть отношение к своему здоровью в комплексе – если не сделать этого сейчас, то в самом скором времени – а точнее, с наступлением холодов – им придется отбиваться от разнообразных недугов, которые будут "нападать" на них один за другим. Чтобы этого не произошло, уже сейчас желательно беречься от простуды, следить за качеством и свежестью употребляемых продуктов и отказаться от вредных привычек – прежде всего курения.

Во второй половине недели слишком велика вероятность отравления, поэтому ни в коем случае нельзя есть продукты, в сроке годности которых у них есть хотя бы малейшие сомнения. Нежелательно также есть слишком горячую пищу – она может привести к приступу гастрита, и употреблять алкоголь – он может нанести вред организму даже в минимальных дозах.

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