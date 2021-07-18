Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 19-25 июля: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 19-25 июля: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 19 по 25 июля.

Овнам (21.03 – 20.04), Весам (24.09 – 23.10), Скорпионам (24.10 – 22.11) и Рыбам (19.02 – 20.03) в первой половине недели стоит избегать занятий экстремальными видами спорта и не поднимать тяжести – как первое, так и второе может быть чревато травмами позвоночника, что, конечно же, никак нельзя допустить, так что необходимо соблюдать осторожность. В это время также вероятно и обострение хронических заболеваний, к чему необходимо быть готовым и заранее запастись препаратами, которые прописал лечащий врач, а заодно и прислушиваться к другим его рекомендациям.

Во второй половине недели здоровье не должно принести представителям знаков неприятных сюрпризов. Но им важно помнить, что заболевания, начавшиеся в этот день, окажутся продолжительными и могут быть чреваты серьезными последствиями, так что, коль скоро они настигнут, запускать процесс нельзя – необходимо сразу же принять меры.

Тельцам (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Львам (23.07 – 21.08) и Козерогам (22.12 – 20.01) в начале недели звезды настоятельно рекомендуют избегать напряжения – как морального, так и физического. Первое может стать причиной головных болей, тошноты и головокружения, второе – приведет к возникновению болей в мышцах конечностей и пояснице, поэтому представителям знака необходимо – разумеется, по возможности – как можно больше отдыхать и расслабляться.

Ближе к финалу недели необходимо снизить обороты – как можно меньше работать и как можно больше отдыхать. Переутомление может быть чревато самыми разными проблемами со здоровьем, поэтому не стоит доводить себя до невменяемого состояния. Звезды рекомендуют представителям знака использовать любую возможность для того, чтобы побывать на свежем воздухе, а также соблюдать диету, в которой мясо желательно заменить овощами и фруктами.

Близнецам (22.05 – 21.06), Девам (24.08 – 23.09), Стрельцам (23.11 – 21.12) и Водолеям (21.01 – 18.02) в первой половине недели важно быть максимально внимательными к состоянию своего здоровья. Под ударом в это время прежде всего окажутся желудочно-кишечный тракт и женская половая система. При малейших симптомах, связанных с этими органами, необходимо сразу же обращаться к врачу, а заниматься самолечением и заглушать боль анальгетиками категорически воспрещается.

Во второй половине недели представителям знака необходимо заняться очищением организма – как изнутри, так и снаружи. Звезды настоятельно им рекомендуют пить больше травяных чаев или негазированной минеральной воды, перейти на детокс-меню, посещать баню, сауну или спа-салон, принимать ванны с морской солью, отказаться от вредных привычек – если не лениться, положительный результат очень скоро даст о себе знать.

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