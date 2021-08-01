Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 2 – 8 августа: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 2 – 8 августа: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть и как их лечить, и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – со 2 июля по 8 августа.

Овнам (21.03 – 20.04), Львам (23.07 – 21.08), Весам (24.09 – 23.10) и Водолеям (21.01 – 18.02) в первой половине недели необходимо быть крайне внимательными к своему здоровью – вероятно обострение старых и появление новых заболеваний. В первом случае представители знаков прекрасно знают, что надо делать – лекарства, диету, прогулки и занятия посильной физкультурой медики им выписали давно, поэтому они опробованы и неприятных сюрпризов не преподнесут. А вот схему лечения новых недугов, коль скоро они их получат, необходимо разрабатывать с нуля, поэтому крайне необходимо посетить лечащего врача.

Во второй половине недели представителям знака рекомендуется взять под контроль свой рацион, отказавшись от мяса и рыбы – меню должно быть постным, это полезно не только для здоровья, но и фигуры. Важно также с осторожностью заниматься спортом – слишком велик риск травм, особенно это касается нижних конечностей.

Тельцам (21.04 – 21.05), Близнецам (22.05 – 21.06), Ракам (22.06 – 22.07) и Стрельцам (23.11 – 21.12) в начале недели категорически не рекомендуется принимать любые лекарства – как аптечные, так и гомеопатические в виде настоек и бабушкиных отваров: слишком велик риск получить пищевое отравление. Да и вообще заниматься самолечением в это время не следует – оно чревато серьезными последствиями, когда удастся, согласно народной мудрости, не столько вылечить, сколько покалечить себя.

Ближе к финалу недели представители знака могут столкнуться с упадком сил. Он будет обусловлен усталостью – в последнее время вы много и напряженно работали. В медикаментозных способах решения такое состояние не нуждается – вполне достаточно отдохнуть на природе, еще лучше – отправиться в отпуск и налечь на витамины, благо, недостатка в это время года нет.

У Дев (24.08 – 23.09), Скорпионов (24.10 – 22.11) Козерогов (22.12 – 20.01) и Рыб (19.02 – 20.03) в первой половине недели велик риск отравления несвежими продуктами, которые летом портятся особенно быстро. В это время не стоит покупать лакомства с кремом, хранить мясо, рыбу и колбасы вне холодильника больше двух часов, подвергать их тщательной термической обработке и тщательно мыть овощи и фрукты. И – самое главное! – не есть в сомнительных местах общественного питания.

Во второй половине недели – особенно, ближе к выходным – необходимо внимательно прослушиваться к сигналам, которые будет посылать организм. Любое недомогание в это время может свидетельствовать о начале серьезного заболевания, которое лучше не запускать, а перехватить – и лечить – на ранней стадии.

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