Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 20-26 декабря: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 20-26 декабря: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 20 по 26 декабря.

Овнам (21.03 – 20.04), Девам (22.08 – 23.09), Стрельцам (23.11 – 21.12) и Водолеям (21.01 – 18.02) в начале недели важно опасаться серьезных инфекций, поэтому необходимо избегать мест большого скопления людей, где их можно подхватить – театров, выставок, супермаркетов. Если нет возможности отказаться от их посещения, нужно принять максимальные меры защиты: надеть маску, соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе антисептик.

В финале недели, почувствовав недомогание, необходимо проконсультироваться с врачом – ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и "прописывать" самим себе лекарства из рекламы, пусть их подбором занимаются практикующие врачи, в противном случае можно получить серьезные – и неприятные – побочные эффекты.

Тельцам (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Львам (23.07 – 21.08) и Козерогам (22.12 – 20.01) в первой половине недели необходимо максимально снизить физическую активность – она чревата серьезными травмами, которые перед праздниками окажутся особенно досадными. Занятия спортом лучше свести к минимуму, а от экстремальных его видов и вовсе отказаться, нельзя также делать резкие движения и поднимать тяжести. Также в это время велика вероятность обострения хронических заболеваний – чтобы сдержать их, необходимо, посоветовавшись с врачом, принять превентивные меры: начать принимать назначенные им лекарства, ограничить употребление вредных продуктов, чаще бывать на свежем воздухе.

Во второй половине недели представителям знаков необходимо особенно осторожно относиться к состоянию позвоночника: резкое движение – например, во время занятий спортом или при подъеме тяжестей – может его травмировать, и праздники окажутся безнадежно испорченными. Важно также беречь глаза: не работать часами за компьютером – особенно при слабом освещении, не злоупотреблять просмотром телепрограмм и не всматриваться вдаль, напрягая зрение.

Близнецов (22.05 – 21.06), Весов (24.09 – 23.10), Скорпионов (24.10 – 22.11) и Рыб (19.02 – 20.03) в начале недели звезды призывают быть очень внимательными при выборе продуктов, отказаться от фастфуда, уличной еды, алкоголя и бесконтрольного приема лекарств – слишком велика вероятность пищевого отравления, выходить из которого придется долго и муторно.

Ближе к финалу здоровье не должно принести представителям знака неприятных сюрпризов, единственное, о чем им стоит подумать, – это об отдыхе. Организм стремительно теряет силы, поэтому нужно их поддержать правильным питанием, занятиями спортом, прогулками на свежем воздухе и сокращением рабочей нагрузки.

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