Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 20-26 сентября: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 20-26 сентября: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 20 по 26 сентября.

Овнам (21.03 – 20.04), Стрельцам (23.11 – 21.12), Водолеям (21.01 – 18.02) и Рыбам (19.02 – 20.03) в первой половине недели проблемы со здоровьем не грозят – в общем и целом они будут чувствовать себя хорошо. Небольшой дискомфорт может доставить ощущение усталости, но оно легко "лечится" соблюдением режима труда и отдыха, прогулками на свежем воздухе и включением в рацион максимального количества витаминов – как свежих, благо, на дворе осень, так и медикаментозных.

Во второй половине недели могут подвести печень и почки, вероятны также боли в пояснице. Возможно, пришла пора пройти полное медицинское обследование и получить схему лечения, которая позволит привести в порядок внутренние органы.

Тельцам (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Скорпионам (24.10 – 22.11) и Козерогам (22.12 – 20.01) в начале недели нужно быть готовым к возможному обострению хронических заболеваний – необходимо вспомнить, что рекомендует в таком случае лечащий врач, и тщательно этому следовать. Также велика вероятность проблем с поджелудочной железой, поэтому очень важно внимательно отнестись к употребляемым в пищу продуктам, в противном случае можно получить пищевое отравление, которое доставит массу неприятностей.

В финале недели необходимо обратить внимание на свое здоровье – есть риск заражения серьезными инфекциями. Чтобы их избежать, важно поднять иммунитет всеми возможными способами: посетить баню, сауну или бассейн, больше гулять на свежем воздухе и есть витамины.

Близнецам (22.05 – 21.06), Львам (23.07 – 21.08), Девам (24.08 – 23.09) и Весам (24.09 – 23.10) в первой половине недели – в случае ухудшения самочувствия – нужно отказаться от аптечных препаратов и обратить внимание на гомеопатию, которая в это время будет куда лучше восприниматься организмом, чем химия.

Во второй половине недели нельзя оставлять без внимания знаки, которые будет посылать организм: даже незначительные болевые ощущения могут свидетельствовать о серьезном заболевании, поэтому необходимо рассказать о них лечащему врачу – он может назначить дополнительные обследования. С этой же целью нежелательно заглушать боль таблетками, болезнь надо лечить, а не смазывать ее картину.

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