Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 21-27 февраля: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 21-27 февраля: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 21 по 27 февраля.

Овнам (21.03 – 20.04), Тельцам (21.04 – 21.05), Львам (23.07 – 21.08) и Водолеям (21.01 – 18.02) в первой половине недели необходимо следить за состоянием спины: велик риск, как принято говорить, "потянуть" ее, что может стать причиной плохого самочувствия, вплоть до серьезной травмы. Не стоит поднимать тяжести, заниматься экстремальными видами спорта и даже просто делать резкие движения – такая осторожность поможет сохранить здоровье этой части тела.

Во второй половине недели у представителей знака могут обостриться хронические заболевания, тем не менее, как бы они ни протекали, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Необходимо обратиться к врачу, который распишет новую схему лечения или подтвердит старую.

Близнецам (22.05 – 21.06), Ракам (22.06 – 22.07), Козерогам (22.12 – 20.01) и Рыбам (19.02 – 20.03) в начале недели важно обратить внимание на состояние пищеварительной системы: желательно отказаться от жирной, жареной и тяжелой пищи, лекарств и алкоголя – в общем, от всего, что может стать причиной серьезных пищевых отравлений.

Ближе к финалу недели представителям знаков необходимо отказаться не только от аптечных препаратов, но и от гомеопатии, если эти средства не были прописаны их лечащим врачом – самодеятельность в этой сфере может обойтись очень дорого.

Девам (22.08 – 23.09), Весам (24.09 – 23.10), Скорпионам 24.10 – 22.11) и Стрельцам (23.11 – 21.12) в первой половине недели здоровье особых неприятностей принести не должно, поэтому звезды рекомендуют им заняться оздоровительными процедурами – сделать массаж, посетить SPA-салон, косметолога и ароматерапевта. А вот заниматься очищением организма от шлаков и токсинов, а также садиться на диеты не стоит – пользы это не принесет.

Вторая половина недели идеально подходит для очищения организма – причем как изнутри, так и снаружи. Можно голодать, поститься, садить на детокс-диету, а также посещать баню и сауну, проводить сеансы ароматерапии и принимать ванны с морской солью и отварами трав.

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