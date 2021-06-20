Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 21-27 июня: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 21 по 28 июня, поскольку восемнадцатые лунные сутки продлятся почти два дня – 27 и 28 июня.

Овнам (21.03 – 20.04), Львам (23.07 – 21.08), Девам (24.08 – 23.09) и Водолеям (21.01 – 18.02) в первой половине недели нежелательно напрягаться – как морально, так и физически: в первом случае велика вероятность мигреней, головокружений и скачков давления, во втором – обострение хронических заболеваний и травмы позвоночника и суставов. Избежать таких осложнений можно будет, только сохраняя спокойствие, никуда не торопясь и не напрягаясь.

Во второй половине недели проблем со здоровьем у представителей знака случиться не должно, если же они все-таки почувствуют недомогание, то оно будет свидетельствовать не о физической, а о духовной проблеме – то есть, речь пойдет о психосоматике. Согласно ее правилам, желудок может болеть из-за невозможности "переварить" какую-то жизненную ситуацию, воспалительный процесс свидетельствует о гневе и ярости, которые невозможно высказать вслух, а глазные болезни – о нежелании видеть то, что окружает человека.

Тельцам (21.04 – 21.05), Близнецам (22.05 – 21.06), Весам (24.09 – 23.10) и Стрельцам (23.11 – 21.12), которых в начале недели не будут беспокоить проблемы со здоровьем, желательно подумать об очищении организма – как внешнем, так и внутреннем, чтобы это не произошло и впредь. Желательно посетить баню или сауну, принять дома лечебную или расслабляющую ванну, пройти сеанс ароматерапии. Желательно также перейти на детокс-меню и пить как можно больше воды – она в это время будет обладать целебной силой.

Ближе к финалу недели важно прислушиваться к сигналам, которые будет посылать организм: любая, даже самая незначительная, боль может свидетельствовать о том, что где-то в глубине организма зарождается недуг, который желательно обнаружить и ликвидировать на начальной стадии, пока он серьезно не укоренился. Поэтому симптомы болезни, проявившиеся в этот день, ни в коем случае нельзя заглушать обезболивающими препаратами (да и вообще, самолечением нужно заниматься как можно меньше) – из-за них клиническая картина может оказаться смазанной и затруднит постановку диагноза.

Ракам (22.06 – 22.07), Скорпионам (24.10 – 22.11), Козерогам (22.12 – 20.01) и Рыбам (19.02 – 20.03) в первой половине недели необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, а также от алкоголя – их употребление может негативно сказаться на самочувствии и здоровье в целом.

Во второй половине недели важно обращать внимание на состояние зрения – не мешает его поберечь, поскольку в последнее время оно, похоже, стало сдавать. Необходимо проследить за тем, чтобы рабочее место было хорошо освещено – даже незначительное затемнение этой зоны может привести к ослаблению зрения. Желательно также не напрягать глаза, сократив количество часов, проведенных за компьютером и книгой.

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