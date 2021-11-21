Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 22-28 ноября: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 22-28 ноября: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить, и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 22 по 28 ноября.

Овнам (21.03 – 20.04), Львам (23.07 – 21.08), Девам (22.08 – 23.09) и Скорпионам (24.10 – 22.11) в первой половине недели необходимо особенно внимательно наблюдать за состоянием печени и почек: соблюдать диету, пить соответствующие травяные чаи, отказаться от жирной пищи и избегать переохлаждения. Осторожности потребует и поясница: простуда и растяжение в этой области может принести массу неприятных моментов – вплоть до люмбаго и радикулита.

Во второй половине недели представителям знака проблемы со здоровьем не грозят, тем не менее, позаботиться о нем стоит. Время благоприятно для того, чтобы перейти на здоровый образ жизни: соблюдать диету, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек – курения и алкоголя.

Тельцам (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Козерогам (22.12 – 20.01) и Рыбам (19.02 – 20.03) в начале недели может угрожать кожная инфекция. Чтобы избежать заражения необходимо соблюдать правила личной гигиены, а также не посещать места, в которых легко можно ее подхватить – например, баню или бассейн.

Ближе к финалу недели велика вероятность пищевого отравления, поэтому очень важно с вниманием и осторожностью выбирать продукты питания – они должны быть качественными и свежими, никакого фаст-фуда и уличной еды в меню значится не должно – хотя бы в это время.

Близнецам (22.05 – 21.06), Весам (24.09 – 23.10), Стрельцам (23.11 – 21.12) и Водолеям (21.01 – 18.02) в первой половине недели нельзя заглушать обезболивающими лекарствами сигналы, которые может посылать организм. Единственно правильным решением будет обратиться к лечащему врачу и по его направлению пройти полное медицинское обследование. В это время медикам удастся поставить правильный диагноз и определиться с лечением, которое в самые короткие сроки поставит представителей знаков на ноги.

Во второй половине недели необходимо позаботится о здоровье кровеносной системы – к самой незначительной ранке необходимо отнестись с большой осторожностью и тщательно ее обработать, чтобы не занести инфекцию. В это время также можно заниматься очищением организма: садиться на диету, голодать и поститься.

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