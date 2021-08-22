Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 23-29 августа: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 23-29 августа: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже – а порой и лучше – докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть и как их лечить, а также профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 23 по 29 августа.

Овнам (21.03 – 20.04), Весам (24.09 – 23.10) Стрельцам (23.11 – 21.12) и Козерогам (22.12 – 20.01) в первой половине недели необходимо отказаться от любых медицинских манипуляций – от самых незначительных, в виде инъекций, и заканчивая наиболее серьезными – хирургическими операциями. Вместо ожидаемой пользы они могут принести организму вред. Лучше посвятить время очищению организма от шлаков и токсинов: обратиться к лечебному голоданию, детоксу, посещению бани или сауны. Особенно внимательно нужно относиться к употребляемым в пищу продуктам – они должны быть не только свежими, но и качественными.

Во второй половине недели представителям знака необходимо отказаться от приема алкоголя – он может стать причиной не только пищевого отравления, но и проблем с психикой. Надо также избегать неконтролируемого приема медицинских препаратов – вместо лечения одних заболеваний они могут вызвать обострение других.

Тельцам (21.04 – 21.05), Близнецам (22.05 – 21.06), Водолеям (21.01 – 18.02) и Рыбам (19.02 – 20.03) в начале недели проблемы со здоровьем не грозят, однако, чтобы дела также хорошо обстояли и впредь, необходимо о нем позаботиться: побольше гулять быстрым шагом на свежем воздухе, есть больше овощей и фруктов (благо, для них сейчас сезон), пить травяные чаи и отказаться от тяжелой и жирной пищи, алкоголя и курения.

Ближе к финалу недели причиной недомогания может стать некачественная – прежде всего уличная – еда с просроченным сроком действия или приготовленная из продуктов сомнительного качества. В это время также нельзя заниматься самолечением – лекарства в любом случае должны прописывать медики, а не телевизионная реклама.

Ракам (22.06 – 22.07), Львам (23.07 – 21.08), Девам (22.08 – 23.09) и Скорпионам (24.10 – 22.11) в первой половине недели необходимо быть максимально осторожными и не допускать травм: из-за пониженной свертываемости крови даже небольшой порез может стать причиной сильного кровотечения, не говоря уже о более серьезных повреждениях.

Во второй половине недели представителям знаков необходимо соблюдать умеренность во всем – начиная от пищевого рациона и заканчивая физическими упражнениями. В первом случае велика вероятность отравления, во втором – получить травму, на лечение которой уйдет достаточно много времени и, что немаловажно, денег.

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