Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 24-30 января: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 24-30 января: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 24 по 30 января.

Овнам (21.03 – 20.04), Близнецам (22.05 – 21.06), Весам (24.09 – 23.10) и Водолеям (21.01 – 18.02) в начале недели важно внимательно следить за работой желудочно-кишечного тракта, оберегая его от негативных факторов – прежде всего алкоголя, жирной и жареной пищи. Также нельзя заниматься очисткой организма при помощи поста, голодания и диет – вместо пользы они принесут вред.

Ближе к финалу недели у представителей знаков могут не только обостриться хронические заболевания, но и появиться новые. Первые необходимо лечить по прописанной ранее лечащим врачом схеме, а со вторыми обращаться за врачебной помощью – на ранних стадиях можно захватить болезнь врасплох и вылечить, не давая ей перейти в хроническую стадию.

Тельцам (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Скорпионам (24.10 – 22.11) и Стрельцам (23.11 – 21.12) в первой половине недели неприятные сюрпризы может преподнести позвоночник, но только в том случае, если представители знаков на него "надавят" в прямом смысле этого слова. Ни в коем случае нельзя заниматься экстремальными видами спорта, поднимать тяжести и даже просто делать резкие движения: в лучшем случае это приведет к растяжению, в худшем – к травме.

Во второй половине недели представителям знака не стоит заниматься самолечением – даже с небольшим недомоганием необходимо обратиться к врачу, он подберет именно то лекарство, которое необходимо в данном случае. А заодно пропишет витамины: весна не за горами – их уже можно начинать принимать.

Львам (23.07 – 21.08), Девам (22.08 – 23.09), Козерогам (22.12 – 20.01) и Рыбам (19.02 – 20.03) в начале недели необходимо остерегаться переохлаждения и, как следствие, простуд. Они могут стать причиной осложнений и более серьезных заболеваний – например, воспаления самых разных органов, прежде всего – верхних дыхательных путей.

Ближе к финалу недели звезды не рекомендуют представителям знаков испытывать на себе гомеопатические и народные средства – в это время они принесут больше вреда, чем пользы. Такие "испытания" лучше перенести на другое время, сейчас же лучше прибегнуть к традиционной медицине.

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