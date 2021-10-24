Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 25-31 октября: кому на что обратить внимание

Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 25-31 октября: кому на что обратить внимание

Звезды могут рассказать нам о состоянии нашего здоровья ничуть не хуже докторов.

Они ясно указывают, на состояние и работу каких органов необходимо обратить первостепенное внимание, какими недугами можно заболеть, как их лечить и профилактикой каких хворей заниматься на этой неделе – с 25 по 31 октября.

Овнам (21.03 – 20.04), Стрельцам (23.11 – 21.12), Водолеям (21.01 – 18.02) и Рыбам (19.02 – 20.03) в начале недели стоит избегать любого хирургического вмешательства, даже если речь идет не о серьезной операции, а всего лишь об удалении зуба или обрезном маникюре. Слишком велика вероятность занести инфекцию и, как следствие, получить нарыв со всеми соответствующими последствиями.

Во второй половине недели могут возникнуть проблемы с иммунитетом, следствием чего станет возможность подцепить любую инфекцию, включая коронавирус. Необходимо принять меры, которые позволят поднять иммунитет: начать закаляться, чаще бывать на свежем воздухе, спать не меньше восьми часов в сутки, избегать стрессов и правильно питаться.

Тельцам (21.04 – 21.05), Близнецам (22.05 – 21.06), Львам (23.07 – 21.08) и Весам (24.09 – 23.10) в начале неделе можно – и нужно – защищать организм от шлаков и токсинов. Желательно пить больше чистой негазированной воды и травяных чаев, а также есть побольше экологически чистых продуктов – зелени, овощей и фруктов. От жирной и тяжелой пищи, фастфуда и уличной еды непременно нужно отказаться.

В финале недели необходимо позаботиться о здоровье кровеносной системы. Нужно принимать прописанные врачом лекарства, есть меньше жирной пищи, следить за весом и давлением, заниматься физкультурой, отказаться от алкоголя – даже в минимальных дозах – и не курить.

Ракам (22.06 – 22.07), Девам (22.08 – 23.09), Скорпионам (24.10 – 22.11) и Козерогам (22.12 – 20.01) в начале недели следует обратить особое внимание на питание – велик риск пищевых отравлений, поэтому при малейшем сомнении в свежести продуктов их необходимо немедленно отправить в мусорное ведро. В магазине, покупая продукты, важно следить за сроками годности на упаковке – просроченные, даже с солидной скидкой, лучше не брать – лечение обойдется представителям этих знаков дороже.

Любая болезнь, начавшаяся во второй половине недели, затянется надолго, поэтому меры по борьбе с ней необходимо принимать без промедления. Важно сразу же обратиться к врачу и тщательно придерживаться всех рекомендаций – со здоровьем шутить нельзя всегда, а в это время – особенно.

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